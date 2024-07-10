Жителям Новосибирска запретили перевозить багаж в автобусе до аэропорта

Жителей новосибирского Академгородка возмутили правила перевозки багажа на новом маршруте до аэропорта «Толмачево».
Согласно правилам, указанным в общественном транспорте, в автобусе можно перевозить только ручную кладь с допустимыми размерами 40х40х40 см. Провоз багажа запрещен.
— Анекдот дня. Спустя 19 лет жителям Академгородка восстановили единственный маршрут в аэропорт, который находится в 45 километрах. Но запретили возить багаж. Спасибо большое!, — сообщил подписчик в Телеграм-канале «Сообщество Академгородка».
Комментаторы к посту предложили назвать новый маршрут «Победой». Остальные участники сообщества о логичности требования перевозчика высказались по-разному.
— Едешь с багажом — пользуйся личным авто или такси. Такие автобусы скорей для людей с одним рюкзаком, иначе никто не влезет в маршрут.
— Логика может и есть, только смысла нет. В аэропорт большинство людей едут именно с багажом. А так получается пустили маршрут для галочки.
— Почему-то от жд вокзала ходят большие автобусы с местами для багажа. А из Академгородка надо возить только тех, кто с рюкзаком.
— Пусть ездят на такси. Багаж платно перевозится на самолете. Если на это есть деньги — пусть тратятся на такси.
— Если есть деньги купить рюкзак, и вообще хоть на какой-то авиабилет, пусть тоже на такси едут.
— Ведь раньше был нормальный автобус с багажным отделением. А сейчас для кого и для чего пустили усеченный вариант? Потому что кому-то перед кем-то нужно было срочно отчитаться?
— В мире целые электрички пускают за много-много км до места вылета, прямо к самолёту. А тут автобус и «просто зайти и прокатится»? Про рюкзак- это дело каждого, я комфортно себя чувствую с чемоданом, я плачу за багаж, возможно последние деньги, и могу рассчитывать на возможность доехать подешевле до аэропорта, если уж предоставили такую возможность, но нет.
— Багаж можно возить и снаружи автобуса.
— Да и людей так можно возить, если места не хватит.
Напомним, о новом маршруте из Академгородка до аэропорта стало известно в конце июня. Первый автобус № 108 сообщением «Цветной проезд – аэропорт Толмачёво» стартовал 1 июля. Как сообщили в Минтрансе, на маршруте работают 2 единицы транспорта среднего класса. Цена проезда составляет 70 рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что с 1 июля на маршруте №310 в Новосибирске появился льготный проезд.
Источник фото: freepik.com/автор freepik , Телеграм-канал «Сообщество Академгородка».
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