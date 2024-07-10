Жителям Новосибирска запретили перевозить багаж в автобусе до аэропорта

Жителей новосибирского Академгородка возмутили правила перевозки багажа на новом маршруте до аэропорта «Толмачево».

Согласно правилам, указанным в общественном транспорте, в автобусе можно перевозить только ручную кладь с допустимыми размерами 40х40х40 см. Провоз багажа запрещен.

— Анекдот дня. Спустя 19 лет жителям Академгородка восстановили единственный маршрут в аэропорт, который находится в 45 километрах. Но запретили возить багаж. Спасибо большое!, — сообщил подписчик в Телеграм-канале «Сообщество Академгородка».

Комментаторы к посту предложили назвать новый маршрут «Победой». Остальные участники сообщества о логичности требования перевозчика высказались по-разному.

— Едешь с багажом — пользуйся личным авто или такси. Такие автобусы скорей для людей с одним рюкзаком, иначе никто не влезет в маршрут.

— Логика может и есть, только смысла нет. В аэропорт большинство людей едут именно с багажом. А так получается пустили маршрут для галочки.

— Почему-то от жд вокзала ходят большие автобусы с местами для багажа. А из Академгородка надо возить только тех, кто с рюкзаком.

— Пусть ездят на такси. Багаж платно перевозится на самолете. Если на это есть деньги — пусть тратятся на такси.

— Если есть деньги купить рюкзак, и вообще хоть на какой-то авиабилет, пусть тоже на такси едут.

— Ведь раньше был нормальный автобус с багажным отделением. А сейчас для кого и для чего пустили усеченный вариант? Потому что кому-то перед кем-то нужно было срочно отчитаться?

— В мире целые электрички пускают за много-много км до места вылета, прямо к самолёту. А тут автобус и «просто зайти и прокатится»? Про рюкзак- это дело каждого, я комфортно себя чувствую с чемоданом, я плачу за багаж, возможно последние деньги, и могу рассчитывать на возможность доехать подешевле до аэропорта, если уж предоставили такую возможность, но нет.

— Багаж можно возить и снаружи автобуса.

— Да и людей так можно возить, если места не хватит.