Комбат батальона «Вега» Панферов рассказал о сроках участия мобилизованных в СВО

Комбат батальона «Вега» Андрей Панферов прокомментировал слухи о нескором возращении домой мобилизованных солдат. Военный считает, что делать однозначные выводы еще рано.

― В любом случае нужно дождаться официального заявления главнокомандующего. Но в целом мне не понятна эта паника. Мужчин мобилизовывают обычно до конца военных действий. Никакие сроки не оговариваются. Это можно контракт заключить на определенный срок, а мобилизация подразумевает участие до самого конца. Понятно, что возрастные мужчины уже устали и хотят домой. Но с другой стороны эти солдаты за год уже поднаторели в военном деле, приобрели опыт, теперь они там действительно полезны. Опять же на СВО ушло много контрактников, сил достаточно, ― говорит Андрей Панферов.