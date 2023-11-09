Жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе под Новосибирском

Страшное ДТП произошло ночью 9 ноября в Кыштовском районе Новосибирской области. Лихач на огромной скорости протаранил опору ЛЭП и улетел в кювет.

― В 01 часов 00 минут 22-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ- 21074, двигаясь по автодороге К-02 «Чаны-Венгерово-Кыштовка», на 156 км совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на препятствие, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Фотографиями с места аварии поделились подписчики паблика «АСТ-54». На кадрах видно, что Жигули полностью лишились своей передней части. От удара об столб кузов автомобиля поделился пополам и отлетел в сторону на сотню метров.

Удивительно, но после такого удара водителю даже не потребовалась помощь медиков. Молодой мужчина получил несколько незначительных ушибов и царапин.

По факту случившегося проводится административное расследование.