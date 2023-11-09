Таксист сбил 9-летнюю девочку на «зебре» в Новосибирске

Авария с участием автомобиля такси и пешехода произошла на улице Станиславского в Кировском районе Новосибирска.

― Водитель, управляя автомобилем Хюндай «Солярис», двигался со стороны улицы Тульская в сторону улицы Немировича-Данченко и в пути следования у дома № 31 по улице Станиславского совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате наезда пострадала 9-летняя школьница. Девочку с места аварии на автомобиле скорой помощи увезли в медицинское учреждение. Характер травм уточняется.

На месте работал наряд ДПС, сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.