Комбат «Веги» Панферов прокомментировал гибель Пригожина

Комбат отряда «Вега» Андрей Панферов подлился с редакцией Infopro54 своим взглядом на ситуацию, которая связана с трагическими событиями.

Напомним, в среду вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Список 10 погибших озвучили в Росавиации.

— Светлая память герою России! Пригожин честно воевал и погиб. Хлопать в ладоши не будем. Это все-таки значимая потеря. Сама катастрофа вызывает, конечно, много вопросов. Я считаю, что тут может быть украинский след. У Пригожина было много врагов на Украине. Он достойно выполнял задачи в зоне СВО. Начальники и бойцы «Вагнера» проявили себя как умелые штурмовики, они нагоняли много страха и ужаса на противника. Помните же эту реплику, что «Вагнер» прогуляется по Польше? Вряд ли она осталась незамеченной. Пригожин, еще раз скажу, был реальной угрозой для Украины. Но давайте все-таки дождемся официальных результатов расследования, — прокомментировал Infopro54 Андрей Панферов.

Сейчас многих заботит и дальнейшая судьба частной военной компании. Есть ли будущее у этого проекта и какое?