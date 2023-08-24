Пассажирский автобус попал в ДТП в Советском районе Новосибирска

В Советском районе произошло ДТП на ул. Иванова, 50. Один из пострадавших был зажат в машине. Об этом сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

По предварительным данным, 26-летний Тoyota Мarino выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Паз ВЕКТОР NEXT.

При столкновении водителя Тoyota Мarino зажало. Спасателям удалось деблокировать мужчину, который получил множественные травмы ног и находился без сознания. Его передали бригаде врачей скорой помощи.

По данным спасатель МАСС, водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Но служба ГИБДД приводит другие данные.

— В результате ДТП пострадала 77-летняя пассажирка автобуса и водитель автомобиля «Тойота». Характер травм уточняется, — говорится в сообщении.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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