Комету Ольберса можно будет увидеть в небе над Новосибирском

Сегодня, 20 июля, редкая комета 13P/Ольберса может попасть в поле зрения жителей Новосибирской области. Она приблизится к Земле на минимальное расстояние в 283,5 километра.
Космическая странница состоит изо льда с примесями камней и пыли. Комета совершает полный оборот вокруг солнца за 69 лет поэтому в следующий раз наблюдать ее с Земли можно будет только в марте 2094 года.
Редкая гостья будет видна после захода солнца в северо-западной части неба (немного ниже Большой Медведицы) при условии отсутствия облаков. Лучшее время для наблюдений за ней — с 23:00 до 24:00. Наблюдать за небесным телом лучше в бинокль или телескоп (яркость кометы оценивается экспертами в 6,5-7 звездных единиц).
Комета 13P/Ольберса была открыта 6 марта в 1815 году немецким исследователем Генрихом Ольберсом. Буква P означает, что комета короткопериодическая (ей требуется менее 200 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца), число 13 — это 13 комета, которую определили как короткопериодическую. Ольберс указывает на имя первооткрывателя кометы.
Ранее редакция сообщала, что в небе над Новосибирском была замечена «Дьявольская» комета.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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