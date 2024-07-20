Бойца ММА, подозреваемого в убийстве женщины с ребенком, доставили в Новосибирск

Подозреваемого в убийстве жительницы Новосибирска и ее пятилетней дочери, экстрадировали в Россию. Он пытался сбежать на родину, в Таджикистан, но был задержан в Казахстане.

—Наконец-то привезли в Новосибирск. По нашей информации, он признался в убийстве, но не раскаялся. Написал, что у него двое маленьких детей на иждивении, будет просить о смягчении срока, – рассказала «КП-Новосибирск» близкая подруга погибшей.

Трагедия потрясла Новосибирск в январе 2024 года. О внезапном исчезновении 39-летней Ольги и ее маленькой дочки, которые переехали в Новосибирск из Казахстана, в полицию заявила подруга женщины. Она на протяжении нескольких дней не могла дозвониться до приятельницы.

Заявительница рассказала, что Ольга получила на родине наследство, купила квартиру в Кировском районе Новосибирска, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ. В покупке ей помогал новый знакомый, гражданин Таджикистана.

По факту исчезновения сибирячки и ее ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция оперативно приступила к поискам сибирячки.

23 января правоохранители установили личность подозреваемого и вышли на его след. Мужчина, выходец из Таджикистана, боец ММА (боевые единоборства), несколько лет назад приехал в Россию и осел в Новосибирске. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Задержать подозреваемого удалось при пересечении Казахстанско-узбекистанской границы. Там он дал первые признательные показания: якобы женщину он зарезал, а её пятилетнюю дочку ‒ задушил.

В конце января водитель грейдера обнаружил тело Ольги во время очистки трассы в Тогучинском районе. Сибирячку удалось легко опознать по серьгам и татуировке. Спустя полторы недели в районе Толмачево, недалеко от памятника погибшим байкерам в снегу следователи обнаружили тело малышки.

Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Ранее редакция сообщала, что суд оставил в СИЗО супругов, замучивших до смерти 10-летнюю девочку, в Новосибирске.