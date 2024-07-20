Около 70% выпускников пересдали ЕГЭ на более высокие баллы в Новосибирской области

В Новосибирской области около 70% учеников, которые пришли на пересдачу ЕГЭ в дополнительные дни 4 и 5 июля, улучшили свои результаты. Об этом сообщили в региональном Минобразования. Всего на экзамены пришли 2075 человек.

Ранее заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин рассказывал, что всего в регионе было подано 2768 заявлений на пересдачу экзаменов. Больше всего выпускников хотели улучшить свои результаты по обществознанию (840 человек), информатике (487) и математике профильного уровня – 432. Далее идут русский язык (235 человек), биология (184), химия (162) и другие.

В целом по России возможностью улучшить результаты ЕГЭ воспользовались 105 тысяч человек (заявления подавали 113,5 тысяч человек).

— 73% сдававших повысили свой балл и у 9% результат не изменился, остальные сдали хуже, чем в основной или досрочный период. При этом следует отметить, что подавляющее большинство из тех, кто ухудшил свой результат это участники, которые не преодолели минимальный порог и в предыдущие периоды, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы.