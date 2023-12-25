Комики из Чулыма проиграли в финале юмористического шоу на ТНТ

Команда КВН из Чулыма «Столик» проиграли в финале шоу «Лига городов» на ТНТ.

По мнению участницы коллегии жюри Тины Канделаки, новосибирцы не могут пока дотянуться до своей наставницы ― Марины Кравец.

― Когда они выступают, кажется, что стабильные уверенные в себе ребята, а они оказывается, очень рефлексирующие, ― высказалась Кравец о своей команде.

Однако другим участникам жюри, а именно Павлу Воле и Константину Обухову, понравилось выступление.

Напомним, что команда КВН «Столик» – чемпионы Первой лиги КВН 2021 года, полуфиналисты Высшей лиги КВН 2022 года, полуфиналисты Премьер-лиги, полуфиналисты Центральной лиги КВН «Азия».

Ранее редакция сообщала о том, что комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ.