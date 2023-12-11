Комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ

Команда «Столик» из города Чулыма Новосибирской области вышла в финал «Лиги городов» на телеканале ТНТ.

В третьем этапе батлов, который прошел в эфире 10 декабря, сибиряки вырвали победу у московской команды «Ну нормально».

Чулымцы были счастливы, но получили порцию критики от строгого жюри.

― Ребята раньше показали, что они могут, и сейчас они это «могут» не показали. Я из двух не очень хороших выступлений выбираю однозначно «Столик», — прокомментировал выступление Сергей Светлаков.

Сергей Щербаков тоже отметил, что команда выступила намного хуже, чем в прошлом этапе. Он отметил первоклассную работу только одного участника.

Наставница Марина Кравец поддержала своих подопечных.

В итоге три голоса жюри были отданы «Столику».

В финал также вышла еще одна сибирская команда из Гурьевска Кемеровской области. Коллектив под названием «Чемодан» насмешил не только зрителей, но и всех членов жюри.

Ранее редакция писала, что чулымские ребята прошли первый этап проекта.