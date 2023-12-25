Врач рассказала, как отличить грипп от других ОРВИ

По словам реабилитолога Оксаны Цышковой, грипп отличается от простых вирусных инфекций прежде всего тем, что отсутствие правильного лечения может повлечь за собой серьезные осложнения.

В эфире Пятого канала врач назвала основные отличия гриппа от обычной простуды.

Так, одним из главных симптомов гриппа является нейротоксикоз — состояние, которое сопровождается высокой температурой, повышенной сонливостью, проблемами с дыханием и сильной головной боль. А вот симптомы типа насморка, мокроты, болей в горле при гриппе могут быть выражены не так ярко или вовсе отсутствовать, отметила реабилитолог.

Также симптомом гриппа Оксана Цышкова назвала боль в центре грудной клетки, сопровождаемая затрудненным дыханием, а иногда — сухим кашлем, и светобоязнь.

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