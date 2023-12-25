Вора, укравшего 100 яиц, задержали в Новосибирске

Новосибирец украл из магазина 100 шоколадных яиц для перепродажи. Так он хотел заработать на очередную дозу. Об этом сообщает Агентства безопасности «Гвардия».

Кража произошла 24 декабря около обеда в одном из магазинов Калининского района Новосибирска

— Мужчина возрастом около 35 лет схватил с витрины, расположенной у кассы, четыре ячейки с шоколадными яйцами и выбежал на улицу, — рассказали в сообщении.

В этот момент за ним бросились в погоню гвардейцы. Через непродолжительное время погони вора удалось нагнать и задержать. Выяснилось, что он был ранее судим за имущественные преступления. А воровал шоколадные яйца он не в первый раз. На его счету порядка 100 яиц. В итоги своими кражами он принес ущерб в общей сложности на 31 тысячу рублей.

— Кражи мужчина совершал для последующей перепродажи и приобретения на вырученные деньги наркотиков, — говорится в сообщении.

В момент кражи он, скорее всего, также находился под веществами.

Ранее редакция сообщала о том, что любителя паровых мантов задержали в Новосибирске.