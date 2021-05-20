Purina удвоит охват школьной программы об ответственном отношении к домашним животным в Новосибирской области

Трехсторонний меморандум о намерениях по развитию проекта на территории региона был подписан между компанией «Нестле Россия», Министерством образования Новосибирской области и Министерством природных ресурсов Новосибирской области в ходе IV Сибирского эколого-промышленного форума «СибЭкоПром-2021», проходящего в Новосибирске с 19 по 21 мая.

Школьная образовательная программа «Мы – твои друзья» запущена по инициативе бренда Purina в 2017 году и является ключевым проектом в рамках социальной инициативы «Пурина в обществе». Инициатива, призванная сделать мир более открытым и комфортным для домашних питомцев и их хозяев, включает в себя 10 обязательств бизнеса перед обществом, в числе которых – обучение детей ответственному отношению к домашним животным. Программа «Мы – твои друзья» решает эту задачу в формате внеклассных занятий для школьников 8-11 лет.

В текущем учебном году, начавшемся в сентябре 2020 года, ее участниками стали еще 250 000 школьников и более 12 500 учителей из 30 регионов России. Таким образом, с момента запуска программы в ней приняли и принимают участие уже свыше 620 000 российских школьников. В Новосибирской области программа была запущена в 2019 году. Работу программы координирует Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), а ее наиболее активными участниками являются школы г. Новосибирска, а также Искитимского, Мошковского и Баганского районов области. В 2019-2020 гг. участниками проекта стали 10 000 сибирских школьников, а в новом учебном году 2021-2022 года количество детей, посетивших уроки заботы о питомцах, планируется увеличить вдвое.

«Мы стремимся воспитать поколение ответственных хозяев, которые смогут не только обеспечить долгую и счастливую жизнь для своих питомцев, но и стать примером для других владельцев домашних животных по всей России. Каждый школьный урок, проведенный с использованием материалов программы “Мы – твои друзья”, приближает нас к этой цели. Мы очень рады, что наша инициатива находит поддержку среди руководства и жителей Новосибирской области, и возлагаем большие надежды на развитие этого проекта в регионе. В наших планах – увеличить охват участников программы до 20 000 в новом учебном году», – комментирует Джорджио Весприни, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле.

«Ответственное отношение к домашним питомцам – признак зрелого, прогрессивного общества. Именно такое общество мы формируем на территории Новосибирской области, и программа “Мы – твои друзья” является эффективным инструментом в решении этой задачи, – отмечает министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. – Такие уроки нравятся школьникам и их родителям, получают высокие оценки экспертов, работающих с домашними животными. Выражаем благодарность бренду Purina как инициатору этого проекта, а также всем педагогам, которые с помощью программы “Мы – твои друзья” прививают детям ценности гуманизма и любовь к домашним животным».

«Дети – это точная копия взрослых, прежде всего родителей. Очень хорошо, что мы начали обучение школьников, но при этом нам надо обратить внимание и на себя, чтобы стать примером для подражания для наших детей. Я уверен, что все наши проекты будут реализованы на высоком уровне, и нам нужно будет вкладывать меньше средств в восстановление природы. Давайте же будем примером для детей, а они, в свою очередь, станут активными участниками всех наших мероприятий и начинаний!» – говорит заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

Чтобы повысить качество жизни домашних питомцев и тех, кто их любит, «Нестле Пурина ПетКер» также реализует в Новосибирской области инвестиционный проект строительства новой фабрики по производству высококачественных кормов для собак и кошек. Запуск первых производственных линий намечен на 2023 год, планируемый объем инвестиций – 10 млрд рублей.