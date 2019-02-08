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Новосибирск хотят превратить в «Умный город» к молодежному Чемпионату мира по хоккею

В городское хозяйство города внедряется два десятка научных разработок.
  • 08/02/2019, 15:33
Новосибирск хотят превратить в «Умный город» к молодежному Чемпионату мира по хоккею

Перед Новосибирском стоят два масштабных проекта: «Академгородок 2.0» и подготовка города к молодежному Чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Нам недостаточно построить ЛДС, нам нужно изменить облик всего Новосибирска. В этом отношении задача департамента – воплощать в жизнь программу «Умный город», это должны быть не точечные проекты, а системная работа – установка «умных остановок», освещение городских улиц, регулировка транспортных потоков и многое другое, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Большие перспективы и у проекта «Академгородок 2.0». Мы должны инфраструктурно сделать привлекательным Советский район, чтобы молодым ученым было интересно не только работать, но и хотелось жить в Академгородке. Это – дороги, сады и школы, транспортная доступность и многое другое.

По словам начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александра Люлько, сегодня около двух десятков разработок сибирских ученых уже внедряется в разные сферы городского хозяйства.

Так, началась модернизация системы освещения в Академгородке – на улице Николаева установлены новые композитные опоры. Для решения проблемы пробок реализуется пилотный проект интеллектуального регулирования транспортных потоков на улице Станционной. В центре города установлены три многофункциональных информационных комплекса «Умные остановки». Планируется, что к 2023 году такие модули появятся на всех шести гостевых маршрутах. Инновационная система распознавания голоса iVoice – разработка новосибирской компании – уже взята на вооружение в медицинских учреждениях и аптечной сети города. Три школы Новосибирска оснастили системой «Умная школа» с широким функционалом контроля и управления. Оборудование позволяет контролировать весь спектр ресурсообеспечения и жизнедеятельности и безопасности школы.

— Главным достижением департамента за прошедшие годы стало налаживание контакта с Сибирским отделением Российской академии наук. Такой конструктивный диалог позволяет нам пользоваться наработками сибирских ученых, внедрять их в наше городское хозяйство, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Фото: Юлия Данилова

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