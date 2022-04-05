Коммунальному департаменту мэрии Новосибирска вынесли диагноз — «головотяпство»

В ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть довольно жестко раскритиковал работу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству в части контроля расчистки крыш от снега. Как до этого сообщал в своем докладе начальник департамента, Дмитрий Перязев, работы по уборке снега со скатных кровель завершились еще в середине марта в полном объеме, согласно графикам.

— Очистке были подвергнуты 3,8 тысячи кровель многоквартирных домов, — докладывает Перязев. — Снег был сброшен в полном объеме. Администрации отчитались о 100% сброшенного снега на эту дату. Проведен мониторинг 6,9 тысячи многоквартирных домов, выявлены 218 нарушений: 113 (2%) — гололедные явления на придомовых территориях и 13 (1%) — снежные навесы на козырьках балконов верхних этажей. Информация о нарушениях направлялась заместителям глав администраций, начальникам отделов энергетики и ЖКХ. Информация о принятых мерах оперативно предоставлялась в комитет муниципальной жилищной инспекции.

Напомним, что за минувшую неделю на территории Новосибирска были зафиксированы несколько случаев травмирования прохожих упавшими с крыш снегом и наледью. Это стало одним из поводов для критики со стороны губернатора области в начале недели.

— Доклады о 100% очистке крыш слышу с 15 марта, — комментирует мэр. — Однако случаи, которые произошли в Новосибирске после того, как было доложено о проведенных работах, свидетельствуют о том, что должного контроля со стороны муниципальных структур нет. Моя оценка ситуации: отсутствие должного контроля, ответственности и наличие головотяпства, в результате которого люди пострадали. Даю поручение разобраться в департаменте: кто за что отвечает и почему приняли доклады о 100% очистке, когда это не так. Люди страдают на войне, а здесь войны нет, здесь у нас война со своим ЖКХ.

Еще одно «снежно»-сезонное замечание главы города касается сроков начала работы дождеприемников. Изначально, по информации профильного подразделения, полностью их открыть планировалось во второй декаде апреля. Сейчас открыта только треть из них — те, которые находятся в местах возможного подтопления.

В то же время, как отмечает глава города, текущие погодные условия требуют полного открытия дождеприемников уже сейчас в рамках противопаводковых мероприятий.

— Скорректируйте график, — обратился мэр к представителям профильного подразделения. — Сегодня +15, вы меня слышите? Уже в первой декаде оттепель. Куда эта вода пойдет? Я понимаю, что это — аврал, но его надо реализовать. В следующий вторник жду доклада об открытии дождеприемников.

По информации мэрии Новосибирска, по состоянию на 31 марта убраны 7,3 тысячи придомовых территорий. Задействованы 245 единиц уборочной техники, в том числе привлеченной, 3 тысячи дворников; 216 кровельщиков провели работы по очистке крыш и карнизных свесов от снега и льда на 689 кровлях. Очищено 434 дождеприемника (97%) на придомовых территориях.