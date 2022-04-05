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Коммунальному департаменту мэрии Новосибирска вынесли диагноз — «головотяпство»

  • 05/04/2022, 12:58
Автор:
новости Новосибирска
Глава города раскритиковал работу подчиненных в части уборки крыш от снега.

В ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть довольно жестко раскритиковал работу департамента по жилищно-коммунальному хозяйству в части контроля расчистки крыш от снега. Как до этого сообщал в своем докладе начальник департамента, Дмитрий Перязев, работы по уборке снега со скатных кровель завершились еще в середине марта в полном объеме, согласно графикам.

Очистке были подвергнуты 3,8 тысячи кровель многоквартирных домов, докладывает Перязев. Снег был сброшен в полном объеме. Администрации отчитались о 100% сброшенного снега на эту дату. Проведен мониторинг 6,9 тысячи многоквартирных домов, выявлены 218 нарушений: 113 (2%) гололедные явления на придомовых территориях и 13 (1%) снежные навесы на козырьках балконов верхних этажей. Информация о нарушениях направлялась заместителям глав администраций, начальникам отделов энергетики и ЖКХ. Информация о принятых мерах оперативно предоставлялась в комитет муниципальной жилищной инспекции.

Напомним, что за минувшую неделю на территории Новосибирска были зафиксированы несколько случаев травмирования прохожих упавшими с крыш снегом и наледью. Это стало одним из поводов для критики со стороны губернатора области в начале недели.

Доклады о 100% очистке крыш слышу с 15 марта, комментирует мэр. Однако случаи, которые произошли в Новосибирске после того, как было доложено о проведенных работах, свидетельствуют о том, что должного контроля со стороны муниципальных структур нет. Моя оценка ситуации: отсутствие должного контроля, ответственности и наличие головотяпства, в результате которого люди пострадали. Даю поручение разобраться в департаменте: кто за что отвечает и почему приняли доклады о 100% очистке, когда это не так. Люди страдают на войне, а здесь войны нет, здесь у нас война со своим ЖКХ.

Еще одно «снежно»-сезонное замечание главы города касается сроков начала работы дождеприемников. Изначально, по информации профильного подразделения, полностью их открыть планировалось во второй декаде апреля. Сейчас открыта только треть из них те, которые находятся в местах возможного подтопления.

В то же время, как отмечает глава города, текущие погодные условия требуют полного открытия дождеприемников уже сейчас в рамках противопаводковых мероприятий.

Скорректируйте график, — обратился мэр к представителям профильного подразделения. Сегодня +15, вы меня слышите? Уже в первой декаде оттепель. Куда эта вода пойдет? Я понимаю, что это аврал, но его надо реализовать. В следующий вторник жду доклада об открытии дождеприемников.

По информации мэрии Новосибирска, по состоянию на 31 марта убраны 7,3 тысячи придомовых территорий. Задействованы 245 единиц уборочной техники, в том числе привлеченной, 3 тысячи дворников; 216 кровельщиков провели работы по очистке крыш и карнизных свесов от снега и льда на 689 кровлях. Очищено 434 дождеприемника (97%) на придомовых территориях.

Фото pixabay — photochur

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : паводок дороги город благоустройство


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