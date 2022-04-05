Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии, сообщается на сайте сервиса.

— Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что отменены бронирования в РФ и Белоруссии, начинающиеся 4 апреля и позже.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины.