Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Коммунисты против «навальнистов» в «незаконной агитации»

Портрет в избиркоме и интернет-трансляция в интернете стали поводом для взаимных обвинений штабов двух кандидатов в мэры в нарушениях законодательства.
  • 08/09/2019, 20:30
Автор: Евгения Серёгина
Коммунисты против «навальнистов» в «незаконной агитации»
«Агитация в день выборов категорически запрещена»

Как сообщают в КПРФ со ссылкой на экспертов, в день выборов идёт незаконная трансляция видеороликов в поддержку одного из кандидатов в мэры Новосибирска — координатора штаба Навального Сергея Бойко.

 В YouTube идут рекламные показы ролика Навального с призывом голосовать на выборах мэра за конкретного кандидата,  сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.  Это нарушает основное требование избирательного законодательства: агитация в день выборов категорически запрещена.

В свою очередь «навальнисты» также обвиняют коммунистов в противозаконной агитации за кандидата в мэры от КПРФ — действующего мэра Анатолия Локтя.

 УИК №1687, 1855, 1908, 2011 — фото Анатолия Локотя вывесили первым,  сообщается в интернет-сообществе новосибирской команды Навального.  УИК №1484, 1736, 1908 — агитация за Локотя, его фотография висит на стенде с государственной символикой.

Ранее при выборах мэра Новосибирска уже поступали сообщения о том, что в Дзержинском районе избирателю выдали бюллетень, уже заполненный в поддержку действующего мэра. В настоящий момент, по сообщению горизбиркома по этой информации ведётся проверка.

В настоящий момент голосование завершено, на избирательных участках ведётся подсчёт голосов.

Напомним, что на выборах мэра зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

Фото из сообщество «Команда Навального Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Популярное с сайта

Новосибирцы предпочитают японский автопром

08/09/2019, 09:55
Японские автомобили составляют почти половину продаж на Авито.
Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере микрофинансирования

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере микрофинансирования

07/09/2019, 09:10
Директору организации удалось похитить у 19 граждан денежные средства на общую сумму почти 4,7 млн. рублей.
В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня

В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня

06/09/2019, 21:56
Об этом руководители «Почты России» и аэропорта Толмачево заявили на площадке строящегося почтового центра.

Актуальный разговор

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

«Инновации и бизнес в России — вещи несовместимые»

Все материалы
Новости

Половина проголосовавших новосибирцев поддержали действующего мэра

09/09/2019, 00:26

Мэра избрали менее 20% новосибирцев

08/09/2019, 20:00

В Калининском районе зафиксирован подкуп избирателей

08/09/2019, 19:00

После полудня явка избирателей всё же превысила 10%

08/09/2019, 16:00

Активность избирателей упала почти вдвое

08/09/2019, 13:00

Новосибирцы предпочитают японский автопром

08/09/2019, 09:55

Вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере микрофинансирования

07/09/2019, 09:10

В Новосибирске планируют сформировать грузовой хаб мирового уровня

06/09/2019, 21:56

Шесть проектов вошли в финал акселератора социальных инноваций

06/09/2019, 17:41

Строительство станции метро «Спортивная» оценили в 2,6 млрд рублей

06/09/2019, 16:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска