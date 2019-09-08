Коммунисты против «навальнистов» в «незаконной агитации»

Как сообщают в КПРФ со ссылкой на экспертов, в день выборов идёт незаконная трансляция видеороликов в поддержку одного из кандидатов в мэры Новосибирска — координатора штаба Навального Сергея Бойко.

— В YouTube идут рекламные показы ролика Навального с призывом голосовать на выборах мэра за конкретного кандидата, — сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. — Это нарушает основное требование избирательного законодательства: агитация в день выборов категорически запрещена.

В свою очередь «навальнисты» также обвиняют коммунистов в противозаконной агитации за кандидата в мэры от КПРФ — действующего мэра Анатолия Локтя.

— УИК №1687, 1855, 1908, 2011 — фото Анатолия Локотя вывесили первым, — сообщается в интернет-сообществе новосибирской команды Навального. — УИК №1484, 1736, 1908 — агитация за Локотя, его фотография висит на стенде с государственной символикой.

Ранее при выборах мэра Новосибирска уже поступали сообщения о том, что в Дзержинском районе избирателю выдали бюллетень, уже заполненный в поддержку действующего мэра. В настоящий момент, по сообщению горизбиркома по этой информации ведётся проверка.

В настоящий момент голосование завершено, на избирательных участках ведётся подсчёт голосов.

Напомним, что на выборах мэра зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

Фото из сообщество «Команда Навального Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»