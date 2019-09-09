Половина проголосовавших новосибирцев поддержали действующего мэра

Действующий глава города Анатолий Локоть КПРФ набирает, по предварительным подсчётам избиркома, больше половины голосов избирателей. За него проголосовали 51,7% пришедших на выборы. Такие данные озвучила на итоговом брифинге председатель новосибирского горизбиркома Тамара Краткая.

— Идёт подведение итогов голосование, — говорит председатель избиркома, — УИКи сдают протоколы, которые вводятся в ГАС-выборы. По состоянию 23.00 отчитались 27,1% УИК (168 комиссий).

Серебряным призёром выборов выступает самовыдвиженец Сергей Бойко, за которого проголосовали 18,1% горожан.

На третьем месте оказался депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), получивший 9% голосов.

Следом за ним идёт его коллега по депутатскому корпусу Наталья Пинус («Российский общенациональный союз»), которой отдали предпочтение 7,5% новосибирцев.

Наконец, последним кандидатом, преодолевшим рубеж в 1% стал бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина») с 7% голосов.

Остальные кандидаты, как сообщает Тамара Краткая набрали менее 1%.

Что касается явки избирателей, то, по сравнению с прошлым годом она существенно снизилась. Пока окончательных данных по ней нет. По словам председателя избиркома, пока имеются данные только на 19.30 — 19,3% избирателей. Пять лет назад на избирательные участки пришли 31%.

— Сложно давать оценку, — говорит о причинах такой низкой явки Тамара Краткая. — Наверное, зависит и от состава кандидатов. Не скажу, что они вели слабые мероприятия. Возможно, погода сыграла роль. Сегодня открыли сезон охоты, часть избирателей выехала за город, может, это каким-то образом повлияло на явку.

Данных по итогам довыборов в горсовет Новосибирска, по словам председателя избиркома, пока не поступило. При этом Тамара Краткая сообщила, что вынесено судебное решение в отношении организатора подкупа избирателей в Калининском районе.

— Оштрафован на 20 тыс. руб. — говорит руководитель муниципального избиркома. — Как он объяснил суду, что сам, в качестве альтруиста решил помочь кандидату, они лично не знакомы. Речь шла о 200 руб. за кандидата Чернышёва («Единая Россия»). Думаю, надо будет разбираться. Такие случаи бывают организованными.

Несколько иные данные предварительных результатов выборов приводят в штабе Анатолия Локтя. По информации альтернативной системы подсчёта голосов на сайте КПРФ на момент подготовки публикации (23.30) обработано 90,1% бюллетеней. За Анатолия Локтя проголосовали 50% новосибирцев, за Сергея Бойко — 18,8%, за Евгения Лебедева — 9,1%, за Наталью Пинус — 7,8%, за Данияра Сафиуллина — 7,3%. Коммунисты и их кандидат расценивают это как победу.

— Окончательные результаты будут обрабатываться, и какое-то время потребуется для того, чтобы с точностью определить последующие места и число голосующих за каждого из кандидатов, — говорит Анатолий Локоть. — Считаю, что мы подтвердили своё право возглавлять крупнейший муниципалитет на ближайшие пять лет. Хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто пришёл на избирательные участки, вне зависимости от того, за кого были отданы голоса. Важно, что вы подтвердили право этой системы самостоятельно избирать мэра путём прямых выборов. Когда система устойчива, когда новосибирцев устраивает, нет высокого протестного голосования.

По словам главы города, получить первый результат оказалось сложнее, чем на выборах пятилетней давности.

— Когда выходишь от оппозиции, степень ответственности ниже, — говорит Анатолий Локоть. — В этот раз степень ответственности велика — приходится отвечать на сложные вопросы, отвечать за состояние дел, что получилось, какие проблемы остались. Это — новизна, и в этом сложность. Но мы подтвердили результат. А новосибирцы подтвердили своё доверие нам.

По данным избирательной комиссии Новосибирска, в работе на выборах приняли участие 1,2 тысячи членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидатов, 412 наблюдателей от кандидатов, 378 наблюдателей от политических партий. Ход и результаты голосования освещали 26 СМИ, от которых на избирательных участках побывал 191 сотрудник.

Напомним, что в выборах мэра Новосибирска принимали участие 15 зарегистрированных избиркомом кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

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