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Мэра избрали менее 20% новосибирцев

За депутата горсовета голосование по-прежнему заметно активнее.
  • 08/09/2019, 20:00
Автор: Евгения Серёгина
Мэра избрали менее 20% новосибирцев
«Только три района преодолели 20%-ную планку по явке избирателей»

По данным на 19.30 явка горожан на выборы мэра Новосибирска составила 19,1%. Преодолеть 20%-ную планку из десяти районов города смогли только три  Советский (23,6%), Центральный (23,4%) и Железнодорожный (23,5%). Самым отстающим районом, вместо Кировского теперь стал Ленинский, где на избирательные участки пришли 17,2% новосибирцев.

По-прежнему более высокая активность отмечена на выборах депутата горсовета по округу №12 в Калининском районе  22,8%.

Сообщений о новых нарушениях избирательного законодательства пока нет. Напомним, что в избирком поступили сведения о подкупе избирателей в Калининском районе и о проставленных заранее отметках в бюллетенях в Дзержинском районе. По первому факту возбуждено дело об административном правонарушении, по второму проводится проверка.

Напомним, что на выборах мэра зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вицк-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

На мандат горсовета Новосибирска претендуют пять кандидатов. Это директор ООО «Академ Развитие» Игорь Рытиков («Родина»), помощник депутата заксобрания Алексей Манохин (КПРФ), пенсионер Владисла Серебренников («Справедливая Россия»), замдиректора ООО «Сады гиганта Павле Чрнышёв («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Анастасия Жаркова.

Фото: автора

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