Компании IT-отрасли охотятся на новосибирских студентов

IT-бизнес активно интегрируется в сферу высшего образования Новосибирской области. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с производственной компанией Aquarius (российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники). Взаимодействие начнется с запуска курса по тестированию программного обеспечения. Преподавать его будут сотрудники компании. Проект реализуется на кафедре прикладной математики и кибернетики (ПМК) СибГУТИ под руководством профессора Ивана Нечты, пояснили в пресс-службе вуза.

Ректор СибГУТИ Юрий Зазуля не исключил, что в рамках проекта будет реализовано комплексное взаимодействие по нескольким направлениям: по новым дисциплинам и курсам, которые могут быть интегрированы в учебные программы вуза.

Напомним, в летом 2024 года глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что крупные IТ-компании могут обязать отправлять сотрудников преподавать в вузы, организовывать стажировки и инвестировать в университеты. В декабре президент Владимир Путин поддержал идею Минцифры обязать крупные ИТ-компании тратить 5% от сэкономленных на налогах денег на высшее образование. Отмечалось, что эти деньги пойдут на направление компаниями сотрудников на преподавательскую деятельность.

В мае 2024 года Группа компаний Key Point и СибГУТИ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках которого студенты вуза будут проходить производственную практику и стажировку в Центре обработки данных, который группа открыла 26 апреля на площадке Промышленного логистического парка.

В августе 2024 года СибГУТИ и технологическая компания YADRO заключили соглашение о создании в Новосибирске научно-образовательного центра (НОЦ) «ПО Систем мобильной связи». В рамках НОЦ партнеры планируют реализовывать научные, технологические и образовательные проекты в области разработки программного обеспечения систем мобильной связи.

В этом же месяце YADRO договорилась с НГУ и открыла на базе факультета информационных технологий вуза многофункциональную лабораторию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения и систем на кристалле. Это тема находится в авангарде современной микроэлектроники, пояснял Александр Власов, руководитель лаборатории, доцент кафедры Систем информатики НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что «Газпром» заинтересовался новосибирской разработкой для «умного дома».