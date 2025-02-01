У экс-депутата Новосибирска Хельги Пироговой* выявили смертельную стадию онкологии

Экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* (*Признана Минюстом РФ иностранным агентом 15 декабря 2023 года) сообщила в соцсетях о том, что у нее выявили рак четвертой стадии.

— Привет, меня зовут Хельга и у меня рак четвертой стадии, пока, — написала она.

Эту информацию подтвердили в «Коалиции Новосибирск 2020»** (**Объединение внесено Минюстом в реестр иностранных агентов в августе 2024 года) и экс-депутат горсовета Светлана Каверзина***. (***Признана Минюстом РФ иностранным агентом в марте 2024 года)

Напомним, Хельга Пирогова* выехала из России летом 2022 года после возбуждения против нее уголовного дела после неоднозначного поста в соцсети о российских военнослужащих. С момента отъезда из страны не участвовала в сессиях и заседаниях комиссий горсовета. В январе 2023 года Госдума приняла изменения федерального законодательства, предусматривающие досрочное «размандачивание» депутатов-прогульщиков, «не подающих признаки жизни» в органах власти сроком не менее полугода. В июле 2023 Пирогову* и ее коллегу- оппозиционера Сергея Бойко (в апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) лишили депутатских мандатов. Попытки оспорить эти решения в суде не увенчались успехом.

Хельга Пирогова* находится в международном розыске. В конце 2022 года Хельга Пирогова* родила дочь.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области стали чаще выявлять онкологию. Статистика выросла благодаря повышению интереса новосибирцев к диспансеризации.