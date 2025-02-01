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На улице Ленина начали демонтировать новогодние украшения

  • 01/02/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
На улице Ленина начали демонтировать новогодние украшения
При этом в мэрии завершается разработка проекта по комплексному благоустройству этого пространства в центре города

В центре Новосибирска, на улице Ленина, которая уже более двух месяцев закрыта для проезда машин, 1 февраля начали демонтировать новогодние украшения. Работы планируется выполнить до 10 февраля. После этого по улице вновь откроют движение транспорта.

— Новогодние украшения создавали атмосферу праздника и радости в нашем городе, и мы надеемся, что они подарили жителям и гостям Новосибирска много положительных эмоций. Однако пришло время вернуться к привычному ритму жизни, — отметил начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Иван Михеев.

Напомним, улица Ленина была перекрыта для движения транспорта 10 ноября 2024 года.

После завершения работ на улице Ленина новогоднюю атрибутику уберут из Театрального и Первомайского скверов.

Между тем, 31 января в мэрии прошло заседание рабочей группы на котором обсуждались вопросы по благоустройству улицы Ленина на участке от площади Ленина до улицы Урицкого. Мэр Новосибирска сообщил, что новогодние праздники показали большую популярность и востребованность пешеходной благоустроенной территории.

— В этом году мы доработаем дизайн-проект комплексного благоустройства, составим проектно-сметную документацию. Дорожная карта по реализации проекта уже готова, — подчеркнул глава города.

Напомним, ранее Кудрявцев отмечал, что к реализации этого проекта необходимо подойти системно: отремонтировать фасады, сделать хорошее освещение, предусмотреть малые архитектурные формы.

Ранее редакция сообщала о том, что звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев. 

Фото базовое Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : улица Ленина новогодние украшения


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