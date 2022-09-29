Компании МСБ могут получить гарантии при закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ

Самый быстрый способ получить гарантию – оформить рамочное соглашение. После подписания договора предприниматель имеет возможность выпускать гарантии без документов за 20 минут. Сумма составляет до 55 млн рублей, лимит можно изменить в любой момент. Срок гарантии – до 5 лет. Рамочное соглашение ежегодно продлевается.

При подаче заявки на гарантию клиент сразу получает бланк. Его согласование с бенефициаром можно поручить специалистам банка, тем самым сэкономив свое время. Также допускается оформление бланка по форме, предоставленной бенефициаром.

При оформлении гарантии за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который помогает оперативно решать все вопросы.

Подать заявку на гарантию можно на сайте или в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру и в офисы банка.

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