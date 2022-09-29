Как рынок коммерческой недвижимости отреагировал на отъезды предпринимателей?

В связи с геополитической ситуацией, собственники коммерческой недвижимости снова начали покидать Россию и оставлять рабочие места. Об этом редакции сообщил основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, сопредседатель НРО «Деловая Россия» Евгений Бурденюк. По его словам, первый всплеск запросов от собственников, уезжающих за рубеж, был в марте. На минувшей неделе началась вторая волна. Причем речь идет именно о предпринимателях, так как наемным сотрудникам принять решение об отъезде за границу гораздо сложнее — из-за отсутствия необходимого объема денежных средств.

— Сейчас к нам поступает много запросов об оперативном управлении коммерческой и торговой недвижимостью. Мы видим, что собственники бизнеса резко принимают решение об отъезде и затем дистанционно начинают урегулировать вопросы с имеющейся в России недвижимостью, — комментирует Бурденюк. — У нас есть иностранные партнеры, поэтому мы заключаем сделки по управлению недвижимостью, пока собственники принимают решение о том, чем будут заниматься дальше. Но чаще всего договор подразумевает последующую продажу объектов. Такой тренд на рынке сформировался с весны 2022 года.

В последнее время он наблюдает схожие тенденции у арендаторов коммерческой недвижимости. Собственники уезжают и продают или передают свой бизнес конкурентам либо просто «в хорошие руки» чуть ли не даром.

Учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров настроен более оптимистично, по его наблюдению, большая часть бизнесменов, имеющих в собственности коммерческую недвижимость, еще весной приняла решение: будут ли они жить в России, за ее пределами или на несколько стран. Эта волна затронула людей, которые опасались за свои деньги и свой бизнес. Сейчас за границу двинулась другая категория людей — молодежь в возрасте до 30 лет, у них нет особых недвижимых активов. Это подтверждают очереди у кабинета нотариуса, которые Назаров наблюдает ежедневно.

— Рынок недвижимости довольно инертный. С момента объявления о частичной мобилизации еще прошло очень мало времени, чтобы можно было говорить о каких-то новых трендах, — комментирует Назаров.

Тем не менее Евгений Бурденюк считает, что новая волна отъездов предпринимателей приведет к падению цен на рынке коммерческой недвижимости.

— За быстрыми сделками сейчас гонятся единицы, так как недвижимость может давать хороший доход даже на расстоянии. Но если объект выставляется на продажу, то по нему идет дисконт от 10 до 30%. Покупатели на такие предложения сегодня есть, но покупать по рыночным ценам они не будут. Про рыночные цены на коммерческую недвижимость, на мой взгляд, сейчас в принципе можно забыть. Даже с хорошим дисконтом сделок будет немного, — комментирует Евгений Бурденюк.

По его словам, интерес к покупке коммерческой недвижимости в Новосибирске и других территориях Сибири сейчас проявляют инвесторы из разных регионов России, которые приходят с наличными деньгами.

— Да, ситуация сейчас более нервозная. Можно смело умножать на 2, а то и на 3, по сравнению с весной 2022 года, так как сейчас проблемы больше не экономические, а политические. Не исключаю, что какие-то сделки по покупке и аренде коммерческой недвижимости будут останавливаться — и это логично. Зачем развивать бизнес если ты не понимаешь, что будет дальше? Зачем покупать помещение, если ты не понимаешь, кто его будет арендовать и будешь ли ты сам работать? — рассуждает Александр Назаров. — Но такие ситуации, скорее всего, будут носить единичный, не массовый характер. Тем более я не ожидаю больших дисконтов и паники. Если бизнес и уезжает из России, то он выбирает вариант передачи полномочий по управлению недвижимостью брокер или делает это сам дистанционно. Вполне можно жить в другой стране и получать арендный либо рентный доход.

При этом собеседник редакции не исключил, что продажи объектов коммерческой недвижимости возможны, если предпринимателю срочно понадобится большое количество денег для серьезных телодвижений, но, подчеркивает эксперт, это будут штучные сделки.

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