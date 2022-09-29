Предприниматели Новосибирска поделятся секретом успеха с молодежью

Среди приглашенных спикеров: Екатерина Чебыкина — руководитель и собственница салона красоты Lucky, Кярам Смоян — основатель торгового дома «БМК», Иван Хаустов — директор макрорегиона Сибирь группы компаний «Контур», Александра Лодде — директор и владелица «Фабрики красоты и здоровья», Оксана Ширшова — директор музыкальной школы «Виртуозы» и ее заместитель Маргарита Мананкова, Вера Кузнецова — владелица брендов одежды и головных уборов Vea La Vie и Avenue to luxury, Яна Пузыревская — руководитель и собственница сети офтальмологических клиник в Сибири «Клиника доктора Пузыревского», Виктор Остахов – предприниматель и член экспертного совета при государственной думе РФ по направлению строительства и недвижимости. А также ведущая Елена Рожанская — руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В формате открытого диалога бизнесмены поделятся не только опытом предпринимательства, но и опытом успешно реализованных благотворительных проектов. Раскроют тему современного меценатства и его места в бизнесе и жизни.

Встреча состоится 3 октября в 17.00 по адресу — улица Ленина 21, AZIMUT Отель Новосибирск, зал «Форум».

Регистрация на мероприятие, продолжается прием заявок на конкурс.