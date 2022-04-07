«ЛитРес» снимет с продажи книги о Гарри Поттере c 8 апреля

«ЛитРес» заявил о том, что 8 апреля снимет с продажи все электронные книги о Гарри Поттере. Об этом сообщается в Telegram-канале магазина.

— К сожалению, по независящим от нас причинам все части знаменитой саги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике станут недоступны на «ЛитРес» через три дня, — говорится в посте.

В MyBook сообщили, что не могут «повлиять на решение правообладателя» и книги Роулинг будут доступны для приобретения до пятницы включительно. В сервисе указали, что доступ к купленным книгам у пользователей останется, но «функция дочитывания книг о Гарри Поттере может быть выключена в MyBook в любой момент по инициативе правообладателя».

Обе библиотеки сейчас предлагают приобрести книги о мальчике-волшебнике со скидкой.

В начале марта американский писатель Стивен Кинг сообщил, что прекратит заключать контракты на издание своих книг в России. Он обратил внимание на пост канадского автора детективов Линвуда Баркли, который принял аналогичное решение, и решил поступить так же. До этого Кинг публично выразил поддержку Украине.