Компании области активно регистрируются в реестре малого и среднего предпринимательства

В реестре МСП за январь-февраль 2022 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Новосибирской области, увеличилось на 1,8 тыс, сообщила пресс-служба УФНС региона.

Всего по состоянию на марта в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства внесены сведения о 145 тыс. хозяйствующих субъектах МСП (из них 68 тыс. — юридические лица и 77 тыс. — индивидуальные предприниматели).

В Новосибирской области в реестр включены 76% от общего количества зарегистрированных организаций и 96% индивидуальных предпринимателей.

— Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — это открытая база данных, которую ведет Федеральная налоговая служба. Сведения из реестра помогают государству эффективнее поддерживать малый и средний бизнес, — уточняют в налоговой. — К примеру, с 1 апреля 2020 года для налогоплательщиков, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, снижена ставка по страховым взносам с 30% до 15% с выплат, превышающих федеральный МРОТ.

Кроме того, информация из реестра МСП может использоваться предпринимателями для проверки контрагентов. Также самим субъектом МСП в реестр может быть передана дополнительная информация о производимой им продукции, имеющимся опыте, а также об участии в программах партнёрства.

— Реестр МСП формируется на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также сведений о среднесписочной численности работников и сведений о доходе. Статус субъекта малого предпринимательства присваивается автоматически, — поясняет начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Новосибирской области Резеда Хасанова.

Для отнесения к категории субъекта малого и среднего предпринимательства необходимо соответствовать следующим условиям:

— соблюдение требований к структуре уставного капитала юридического лица;

— средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующих предельных значений: до 15 человек — микропредприятия; до 100 человек — малые предприятия; до 250 человек — средние предприятия;

— доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не должен превышать следующих предельных значений: до 120 млн рублей — микропредприятия; до 800 млн рублей – малые предприятия; до 2 млрд рублей — средние предприятия.

Сведения, содержащиеся в реестре МСП, размещаются на официальном сайте ФНС России и актуализируются десятого числа каждого месяца.