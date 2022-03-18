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Частное образование в Новосибирске. Школа-колледж

  • 18/03/2022, 09:00
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Частное образование в Новосибирске
Почему родители выбирают частные учебные заведения и какие возможности для детей дает такое обучение? Опыт «Образовательного центра «РОСТ».

Первая ступень. Школа

Количество частных школ в Новосибирске, как и обучающихся в них детей, увеличивается. Директор АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» Олеся Орлова считает, что это вполне объяснимо.

Частное образование в Новосибирске— Частное образование более оперативно и мобильно откликается на запросы родителей обучающегося. Они становятся полноправными участниками образовательного процесса. Частные образовательные организации живут на родительскую оплату, поэтому они заинтересованы быстро и наиболее комплексно удовлетворять все запросы. Здесь все происходит точно так же, как на других рынках: ты должен бороться за своего клиента, — говорит Олеся Орлова. — Для государственной системы образования характерна большая инертность и консервативность. Здесь все процессы зарегламентированы, и родителям/детям сложно получить отклик на свой запрос. Этот факт также обеспечивает рост интереса общества к частным образовательным организациям.

Собеседник редакции отмечает, что в 2020-2021 годах спрос простимулировала пандемия, потому что многие родители столкнулись с резким падением качества образования после периодических переходов школ на дистанционку.

— Наконец, самым важным критерием выбора частной школы можно назвать индивидуальный подход к ребенку. В государственных школах, где обучаются от 1000 детей и более, это сделать невозможно, — констатирует Олеся Орлова. — Как показывает наша практика, а также опыт коллег, работающих на рынке частного образования уже не один десяток лет, частные школы выбирают родители, которые заинтересованы в том, чтобы педагоги подходили к его ребенку как к личности, при формировании учебного процесса учитывали его способности, возможности и интересы. Это очень важно — не сломать ребенка, а помочь ему вырасти цельной и разносторонне развитой личностью.

Например, в образовательном центре «РОСТ» есть возможность преподавать детям профильные дисциплины в углубленном варианте. С 10 класса школьники могут также изучать выбранные предметы на дополнительных индивидуальных часах.

— Кроме того, у нас в школе много дисциплин имеют статус внеурочных занятий. Так, в прошлом году мы реализовывали интересный предмет с гуманитарной направленностью — «Масс-медиа». Шла такая программа, как «Этимология», сейчас ведется «Риторика» для тех, кому интересно развивать коммуникационные навыки, говорить по делу и в нужной форме. Как педагог я могу сказать, что у многих детей сегодня с коммуникациями очень большие проблемы, и из-за дистанта они только усилились, — рассказывает Олеся Орлова. — На проектной деятельности мы с помощью экспертов-практиков помогаем ребятам отрабатывать бизнес-идеи и предпринимательские навыки. Например, на конференции, которая прошла в феврале, наши ученики представляли свои наработки: сайт по туризму, инновационный отель и т. д.

Все это, по мнению собеседницы редакции, работает на профориентацию школьников, помогает ребятам выявить интересы, определить приоритеты, в которых они могли бы в будущем развиваться.

Вторая ступень. Колледж

С 2021 года в составе АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ» начал развиваться колледж. Заместитель директора по программам среднего профессионального образования Екатерина Владимирова пояснила, что проект стартовал по инициативе инвестора и фактически представляет собой целевую подготовку кадров.

Частное образование в Новосибирске— В 2020 все отельеры России столкнулись с колоссальным кадровым голодом, и эта проблема сохраняет свою актуальность до сих пор. У нашего инвестора (Александр Бойко) есть несколько отелей (Marriott — 5 звезд, Ramada — 4 звезды), и он активно развивает этот бизнес. Проанализировав ситуацию, инвестор принял решение создать колледж для подготовки нужных индустрии гостеприимства специалистов, — пояснила собеседник редакции.

Программа колледжа рассчитана на обучение студентов на базе 9 и 11 классов. Девятиклассники проходят общеобразовательные дисциплины, в том числе могут учиться по дополнительным программам, которые разработаны в школе «РОСТ». Например, некоторые студенты изучают языки: немецкий, испанский, китайский, посещают студию развития личности. Но самое главное — сразу с 1 курса они могут проходить практику по выбранной специальности в реально работающих отелях. Это ключевое преимущество образовательной модели центра «РОСТ». Для сравнения: в других организациях профессионального образования студентам приходится договариваться о практике самостоятельно, либо, по договоренности с учебным заведением, партнеры предоставляют им возможность попробовать себя в деле ограниченное количество времени.

У студентов на базе 11 класса в первой половине дня идут профильные дисциплины, а во второй половине — также практика. Срок обучения на базе 9 классов составляет 3 года и 10 месяцев, 11 классов — 2 года и 10 месяцев.

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Программа колледжа включает в себя 5 профессиональных модулей:

Гостиничное дело. Студенты получают навыки по приему и размещению гостей, выполняют функции администраторов.

Обслуживание на предприятиях питания. Здесь отрабатываются все навыки, связанные с работой в ресторанах, кафе, банкетных службах, кейтеринге. Студенты проходят практику как официанты.

Сервисная служба отелей. Здесь идет отработка навыков по обслуживанию гостей в процессе проживания. Студенты могут попробовать себя в роли менеджера отдела, сопровождать работу конференц-зала, мероприятия, поработать гидом и переводчиком, разрабатывать экскурсии для гостей, а также поработать администратором в фитнес и SPA-зоне в зависимости от направления, имеющегося в отеле.

Бронирование и продажа гостиничных услуг. Здесь студенты учатся работать с частными и корпоративными клиентами лично и дистанционно, изучают различные каналы сбыта продукции.

Служба гостиничного хозяйства или housekeeping. Студенты изучают нюансы обслуживания номерного фонда

— Мы предоставляем возможность студентам попробовать себя в разных специальностях гостиничного дела, чтобы определить, к чему лежит душа, и выбрать наиболее приоритетное направление. Кроме того, практика показывает, что при высокой нагрузке даже руководящий персонал отелей может напрямую работать с гостями, в том числе перестилать кровати в номерах. В этом нет ничего зазорного. Главное — хорошо принять клиента, — говорит Екатерина Владимирова. — В ряде случаев студенты могут получать за свою работу зарплату, если они уже доказали, что у них есть необходимые компетенции, а у отеля есть такая потребность. Такие прецеденты уже имеются: и ребята, и персонал отеля очень довольны совместной работой.

В дебютном наборе в колледже обучаются 14 студентов. В планах на учебный год 2022-2023 — набрать 16 абитуриентов. Однако набор может быть увеличен, если появится интерес со стороны других работодателей. В планах образовательного центра — развитие программы «двойных дипломов», чтобы выпускники могли работать в индустрии гостеприимства за рубежом.

2 апреля колледж «Образовательного центра «РОСТ» проводит День открытых дверей. Ожидается, что в нем примут участие не только абитуриенты, но и их потенциальные работодатели — компании индустрии гостеприимства. В Центре пояснили, что готовы заключать договоры о целевой подготовке сотрудников не только с новосибирскими компаниями, но и с коллегами из других регионов России.

Фото и видео предоставлено АНО СПО «ОЦ РОСТ»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : школа образование Новосибирск колледж бизнес


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