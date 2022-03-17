Суд принял к производству иск о банкротстве «Дяди Дёнера»

Арбитражный суд Новосибирской области 15 марта принял к производству дело о банкротстве ООО «Дядя Дёнер». Иск о признании компании несостоятельной (банкротом), в связи с наличием просроченной задолженности, к компании 4 марта подало ООО «Купол». Сумма заявленных исковых требований — 1.3 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на середину апреля. Информацию об этом разместили на сайте раскрытия информации представители владельцев облигаций (ПВО) «Дяди Дёнера» — ООО «Монотон» (Первый выпуск) и ООО «ЮЛКМ» (Второй выпуск)

— Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, — говорится в раскрытии информации ПВО.

Ранее в феврале 2022 года о намерениях признать «Дядю Дёнера» банкротом заявлял «Сбербанк». Летом 2021 года банк подал в суд исковое заявление об обращении взыскания на заложенное имущество компании по договору залога.

— Следующий шаг ПВО после вступления решений суда в законную силу — взыскать средства инвесторов с эмитента для погашения его обязательств перед держателями бумаг обоих облигационных выпусков, — сообщал организатор выпуска ООО «Юнисервис Капитал». — Эмитент имеет право подать апелляционную жалобу на решение суда. В таком случае это лишь немного отсрочит вступление судебных актов в законную силу. Судебные представители ПВО уверены, что оснований для пересмотра судебных решений нет.

В начале марта 2022 года суд принял решение по исковым заявлениям ПВО к ООО «Дядя Дёнер»: удовлетворить требования истцов в полном объеме. Речь идет об исках от ПВО ООО «Монотон» и ПВО ООО «ЮЛКМ».

Напомним, что в мае 2021 года ООО «Дядя Дёнер» допустило дефолты по двум своим облигационным займам. В июне ПВО по обоим выпускам, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» подали исковые заявления в суд о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.