Минтранс РФ обязал регионы завершить контрактацию объектов дорожных работ до 1 марта

Первое в текущем году всероссийское селекторное совещание, посвященное реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», провел в Москве министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Отмечается, что в целом Евгений Дитрих дал положительную оценку результатам первого года работы в рамках национального проекта. В 2019 году в 83 субъектах было отремонтировано 16,4 тысяч км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила свыше 128 млн кв. метров. Дорожные работы выполнялись на 6 747 объектах. 737 объектов — переходящие на 2020 год, работы по ним будут продолжены. На реализацию проекта израсходовано более 122 млрд рублей.

— Необходимо максимально сконцентрировать усилия на заключении контрактов по объектам дорожных работ в текущем году. Наша цель — до марта провести торги по всем объектам. Все условия федеральным центром для этого созданы. Программы дорожных работ в большинстве регионов формируются на долгосрочный период – на 3 и даже 6 лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работ и необходимых для их выполнения ресурсов, — подчеркнул министр.

Он поручил субъектам проанализировать эффективность проводимых мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения и призвал регионы максимально внимательно прорабатывать обращения граждан.

По словам замглавы Росавтодора Игоря Костюченко, доля дорог регионального значения, соответствующая нормативным требованиям, должна вырасти до 44,1%. При этом протяженность дорог в нормативе должна составить 218 тыс. км. Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, должна вырасти до 46%. Количество мест концентрации ДТП должно снизиться на 8,3% от уровня 2017 года. А доля автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки — до 10,1 %.

Повышенное внимание в 2020 году он попросил уделить состоянию участков дорог, отремонтированных в рамках проекта.

— Соблюдение гарантийных сроков и обязательств — ключевой фактор в оценке нашей работы населением. Кроме того, все мероприятия проекта должны основываться на безусловном соответствии выполняемых работ требованиям Технического регламента Таможенного союза. Это обеспечит качество и надежность на весь срок эксплуатации конструктивных элементов автодорог, — подчеркнул Игорь Костюченко.

Другим важным направлением работы в текущем году станет развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Распоряжением Правительства РФ от 21 декабря 2019 года № 3136-р субъектам РФ распределены иные межбюджетные трансферты на реализацию проектов, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях. До 30 декабря 2019 года Росавтодором заключены соглашения об их предоставлении со всеми 56 регионами, реализующими такие мероприятия. Росавтодором подготовлен необходимый пакет нормативных и методологических документов для составления региональных программ внедрения ИТС, а также критерии их отбора и финансирования.

Генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко рассказал, что уже принят в эксплуатацию и функционирует Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (rnnt.ru). В него включены данные более 300 технологий, а также 162 типовые конструкции и 310 регламентирующих документов дорожной отрасли. Показатель нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — доведение в 2019 году до 10% доли госконтрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов. В целом по стране он перевыполнен со значением 44,8 %.

Также директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Алексей Бакирей рассказал о планах на 2020 – 2024 гг по обновлению в городских агломерациях подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта. Объем финансирования этой программы из федерального бюджета — 20 млрд. рублей. Обновление подвижного состава планируется осуществлять с применением механизма лизинга и одновременной реализации системы конкурсного отбора регионов для предоставления права перевозчикам приобретения транспортных средств. Субъекты, перевозчики которых получат право приобретения транспортных средств на условиях льготного лизинга, планируется определить до конца февраля. При рассмотрении заявок будет осуществляться экспертная оценка комплекса мер развития городского пассажирского транспорта (транспортное планирование, оптимизация маршрутной сети, переход к безналичной оплате проезда), реализуемых в регионе.

Фото: пресс-служба Росавтодора