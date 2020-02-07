Компания «Фармзнание» названа одной из самых успешных инвестиций ФРИИ

Управляющий партнер iTech Capital Алексей Соловьев назвал новосибирскую компанию «Фармзнание» одной из самых успешных инвестиций ФРИИ, сообщили в пресс-службе фонда. Такое мнение инвестор высказал в ходе оценки сделки ФРИИ и Ростелекома в январе 2020 года.

Кроме того, в числе лучших эксперт фонда также обозначил компании PlayKey и Promobot.

«Фармзнание» — единственная крупная инвестиция ФРИИ в фармацевтический рынок. Напомним, что ФРИИ инвестировал в стартап в 2017 и 2018 годах совокупно порядка $ 1,2 млн. на развитие сервисов компании в России и подготовку к старту продаж на внешних рынках.

«Фармзнание» — это проект, основанный выходцами из крупнейшего фармдистрибьютора «Катрен» Еленой Ватутиной и Марией Рябуха в 2016 году. Стартовав с образовательной платформы для провизоров и фармацевтов Pharmznanie.ru , сегодня компания имеет целый ряд сервисов для фармацевтического бизнеса. По оценке Ipsos Comcon, образовательная площадка Pharmznanie.ru занимает 1 место в рейтинге среди независимых площадок для повышения квалификации сотрудников аптечной розницы, а маркетплейс PharmMarket.ru входит в ТОП3 среди площадок, интегрирующих аптечную розницу дистанционным способом, по оценке RNC Pharma. С 2019 года компания является резидентом Сколково, в этом же году был сделан первый шаг на рынке Ближнего Востока, компания подтвердила ценность своих технологий для местного рынка контрактами с фармацевтическими компаниями и аптечной розницей. Здесь компания работает под брендом PharmaGlobal.

Фото предоставлено пресс-службой ФРИИ