В минпромторге рассказали, как стать самозанятым

С января 2020 года физические лица и предприниматели, работающие в одиночку, могут получить статус самозанятых. Мера, разработанная в рамках нацпроекта, не имеет цели наполнить бюджет, а напротив, направлена на помощь в легализации бизнеса, сообщили в региональном минпромторге.

— Официально закрепить за собой статус фрилансера можно без обращения в налоговую инспекцию. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог», завести личный кабинет «Налог на профессиональный доход» на сайте ФНС России, на портале госуслуг или обратиться через уполномоченный банк. После этого можно загружать информацию о проданных товарах или оказанных услугах. Если произошла ошибка при формировании чека, допускается отмена операции, — рассказали в минпромторге.

Система посчитает налог автоматически до 12 числа каждого следующего месяца на основе внесенной предпринимателем информации. Проверить начисления и уплатить их нужно в течение следующих 13 дней (до 25-го числа) в приложении «Мой налог», на сайте ФНС России или по квитанции.

В минпромторге подчеркнули, что применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут физические лица (граждане России и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, если сумма их дохода в год не превышает 2,4 млн руб. Они должны реализовывать товары (работы, услуги, имущественные права) на территории любого из субъектов страны, включенного в эксперимент по внедрению налога.

— Ключевое преимущество налога для самозанятых – прозрачность в расчете и работе для предпринимателей. Мы уже видим интерес со стороны бизнес-сообщества, несмотря на то, что режим начал работу с наступлением нового года. Совместно с региональным Управлением Федеральной налоговой службы мы надеемся продолжать консультировать по всем возникающим вопросам по этой теме, ― подчеркнул региональный министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Он напомнил, что с 1 января 2019 года новая налоговая система заработала в экспериментальном режиме в четырёх регионах России: в Москве, Московской и Калужской областях, и в Республике Татарстан. По окончании года количество зарегистрированных самозанятых граждан приблизилось к 300 тысячам человек. Вид деятельности указали порядка 26 %, наиболее популярны «перевозка пассажиров», «аренда квартир», «ремонт и строительство», «репетиторство». С 2020 года в эксперимент включили другие 19 регионов, включая Новосибирскую область.

Фото предоставлено пресс-службой регионального минпромторга