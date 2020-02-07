По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, 22 жилых здания от 20 до 27 этажей введено в 2019 году. Это составляет 26 % от общего числа введенных новостроек.

Так, в мэрии Новосибирска назвали самые высокие жилые новостройки. На третьем месте ЖК «Флотилия» (адмирал П.С. Нахимов). Это 26-этажная каркасная секция с помещениями общественного назначения – III этап строительства на ул. Сибревкома. Застройщик ООО «Дом-Строй Центр».

На втором месте 24-этажный каркасный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянками после реконструкции на ул. Советской. Застройщик ООО «Квадратный МЭТР».

Возглавляет тройку лидеров ЖК «Огни Сибири». Это 27-этажный каркасный жилой дом с помещениями общественного назначения на ул. Семьи Шамшиных. Застройщик АО «Город в городе».

— Данный проект получил престижную награду THE BEST PROJECT и был отмечен международными экспертами как лучший проект на месте бывшего промышленного предприятия, — сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска Евгений Улитко. — На сегодняшний день это единственный проект реорганизации промзоны в Сибири, удостоенный международной награды.

Фото: Игорь Смольников