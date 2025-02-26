Компания «Газпром газораспределение Томск» сменила название

ООО «Газпром газораспределение Томск» решило сменить название и указать в нем более широкую территориальную привязку: ООО «Газпром газораспределение Сибирь», сообщили в пресс-службе компании.

— Изменение фирменного наименования не является реорганизацией юридического лица, не влечет прекращения либо изменения прав и обязанностей по договорным и иным обязательствам, — уточнили в компании.

Напомним, ООО «Газпром газораспределение Сибирь» входит в состав группы «Газпром межрегионгаз» и ведет деятельность на территории Томской, Кемеровской, Новосибирской и Иркутской областях, а также в Республике Алтай. Компания эксплуатирует более 9,7 тыс. км. газораспределительных сетей и снабжает газом 3 765 объектов коммунально-бытового комплекса, 1 230 промышленных предприятий, 130 сельскохозяйственных объектов и большое количество объектов жилого фонда.

В 2011 году компания «Газпромрегионгаз» была переименована в «Газпром газораспределение». Смена названия проведена в рамках реформы «Газпрома», которая предполагает перевод всех дочерних компаний группы на единый фирменный стиль.

По данным сервиса Контур Фокус, выручка «Газпром газораспределение Сибирь» в 2024 году составила 3,5 млрд рублей (+13%), чистая прибыль — 108,6 млн рублей.