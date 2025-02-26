МТС защитила жителей Новосибирска от почти полувека нежелательных разговоров

Согласно анализу цифровой экосистемы МТС, в 2024 году на телефоны жителей Новосибирской области было совершено огромное количество спам-звонков и мошеннических вызовов. Система защиты компании предотвратила более 102 миллионов нежелательных входящих.

Наибольшая активность спамеров и мошенников наблюдалась в августе. Период с июля по октябрь был отмечен как наиболее интенсивный с точки зрения нежелательных вызовов.

Новосибирцам чаще всего звонили с рекламными предложениями, опросами, а также представители финансовых организаций и коллекторы. Средняя продолжительность такого звонка составляла менее 13 секунд. Кроме того, спамеры установили «рекорд», попытавшись дозвониться одному и тому абоненту более 24 тысячи раз.