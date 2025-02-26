МТС защитила жителей Новосибирска от почти полувека нежелательных разговоров

Согласно анализу цифровой экосистемы МТС, в 2024 году на телефоны жителей Новосибирской области было совершено огромное количество спам-звонков и мошеннических вызовов. Система защиты компании предотвратила более 102 миллионов нежелательных входящих.
Наибольшая активность спамеров и мошенников наблюдалась в августе. Период с июля по октябрь был отмечен как наиболее интенсивный с точки зрения нежелательных вызовов.
Новосибирцам чаще всего звонили с рекламными предложениями, опросами, а также представители финансовых организаций и коллекторы. Средняя продолжительность такого звонка составляла менее 13 секунд. Кроме того, спамеры установили «рекорд», попытавшись дозвониться одному и тому абоненту более 24 тысячи раз.
— В 2024 году наша система заблокировала нежелательные звонки общей продолжительностью более 25 миллионов минут. Это эквивалентно почти 49 годам разговоров, от которых мы избавили наших абонентов. Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, чтобы противостоять растущему объему спама и мошеннических атак. Наши фильтры блокируют нежелательную рекламу и вызовы потенциальных мошенников. А если разговор начался, искусственный интеллект предупредит абонента о злоумышленнике во время звонка, — отметил директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Фото предоставлено ПАО «МТС». Автор фото: Анна Пусеп
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