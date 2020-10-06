Городской бюджет не досчитается из-за пандемии около 1 млрд рублей

— Мы подсчитали, что потери городского бюджета во время пандемии, с учетом федеральных компенсаций, точно составят около 1 млрд рублей. Думали, будет хуже и потери составят около 2,5 млрд. Но сейчас ситуация оказалась чуть получше, — констатировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на ежегодной встрече с предпринимателями.

Тем не менее он отметил, что из-за дефицита бюджета сейчас мэрия не готова участвовать в новых проектах, типа создания третьего бизнес-инкубатора в Первомайке, строительства специализированного бассейна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С такими предложениями к главе города обращались предприниматели.

Анатолий Локоть также отметил, что «карантинным» разрешением мэрии в заявительном порядке открывать уличные площадки кафе на тротуарах, расположенных рядом с учреждениями общественного питания, воспользовались более 150 предприятий. Поэтому эту меру поддержки бизнеса можно считать эффективной.

— Мы встречались с уполномоченным по правам предпринимателей при президенте РФ Борисом Титовым, достигли договоренностей, которых я намерен придерживаться и выполнять. С ситуацией по Карла Маркса будем разбираться совместно с прокуратурой в судебном порядке, — добавил Локоть. — Тем предпринимателям, кто работает добросовестно, соблюдает правила, нормативную базу законодательства РФ и области, включен в схему размещения стационарных объектов, будут компенсироваться земельные участки в «ручном режиме». Актуальность этой темы подтверждаю.

Глава города прокомментировал и горячую тему последних месяцев — с концессией по «умным остановкам».

Напомним, после встречи Анатолия Локтя с предпринимателями в большом зале мэрии в середине сентября, на следующий день мэрия вывезла (демонтировала) два нестационарных торговых объекта, расположенных на проспекте Карла Маркса. По первому наложены обеспечительные меры судом, по второму — Борисом Титовым (Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей. — Ред.), то есть администрация города не имела права их трогать.