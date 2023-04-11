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Компания «Ирмаш» получит заем от Фонда развития промышленности Иркутской области

  • 11/04/2023, 17:51
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Ирмаш получит займ на модернизацию производства
Предприятие потратит средства на модернизацию производства.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заявку «Ирмаш» на 10,8 млн рублей по программе «Проекты развития региона». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Для модернизации «Ирмаш» намеревается приобрести станки российского производства. Продукция, выпускаемая заводом, тоже имеет большой потенциал в контексте импортозамещения. Таким образом господдержка со стороны регионального Фонда развития промышленности способствует реализации поставленных президентом и правительством страны задач, – подчеркнул Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области, глава наблюдательного совета Фонда развития промышленности региона.

Стоимость проекта составляет порядка 30 млн рублей, отмечается, что 10,8 млн из них предоставит ФРП. Согласно условиям программы «Проекты развития региона», льготная ставка в 1 % годовых будет действовать первые три года пользования займом, в последующие два года она составит 3 %.

Модернизация позволит выпустить за пять лет пользования займом свыше 1 400 комплектов матриц для опрессовки канатов и более 160 прессов для опрессовки арматуры.

– Определенных результатов уже достигли: в 2022 году количество выданных по регпрограммам займов увеличилось в сравнении с 2021 годом в девять раз. А учитывая последние изменения, внесенные федеральным ФРП в схему софинансирования проектов по совместным программам, мы сможем высвободить еще больше средств для выдачи займов по региональным программам, которые финансируются из бюджета областного Фонда, — отметила Яна Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области.

Ранее экспертный совет федерального ФРП увеличил максимальную сумму займа в рамках совместных программ вдвое – до 200 миллионов рублей, а обязательная доля софинансирования со стороны регионального Фонда снижена до 10 %.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский университет поможет СибНИА в решении задач отечественного авиастроения.

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Иркутская область

Теги : модернизация производства Компания Ирмаш заем от Фонда развития промышленности


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