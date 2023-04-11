Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

Внешние нормы демократии соблюдены

— Я являюсь главой района с 2000 года, — рассказывает Александр Гофман. — У нас очень разнообразный состав избирателей со своими интересами. На первый срок полномочий меня назначил губернатор области. Далее я дважды избирался на муниципальных выборах и в 2015-2020 годах уже переизбирался главой по результатам конкурса. Жителям важно не то, как меня избирали, а то, как я работаю.

Де-юре можно отметить, что в Новосибирске, в соответствии со всеми необходимыми формальными процедурами, состоялись общественные слушания, посвященные предстоящим изменениям городского устава. Речь идет, во-первых, о том, чтобы прописать в уставе нормы федерального законодательства по досрочному лишению мандата горсовета депутатов-«прогульщиков», без уважительной причины не появляющихся на заседаниях по полгода и более. Во-вторых, как уже неоднократно объявлялось из каждого утюга, — о замене прямых выборов мэра Новосибирска так называемым конкурсом. В ходе слушаний, как того требует процедура, выступили эксперты (ученые НГУЭУ доцент кафедры административного, финансового, корпоративного права юридического факультета Сергей Кустов и декан факультета государственного сектора Андрей Макарцев, а также глава Карасукского района Александр Гофман), политики от разных партий и общественники (о которых позже). Выступившие в начале слушаний эксперты отметили, что предлагаемые изменения не противоречат законодательству, а кое-где даже работают «в плюс».

Стоит отметить, что для части желающих принять участие в общественных слушаниях мест в зале не хватило. Для них выставили ряды стульев в холле, куда была выведена трансляция слушаний.

Ренессанс «операции недопущения»

По факту же ход слушаний отчасти напоминал «спецоперацию» двухгодичной давности по недопущению вопросов к мэру от «неблагонадежных» депутатов-«коалиционеров». Напомним, что на февральской сессии 2021 года представители партий власти еще с началом доклада главы города заняли все предназначенное для вопросов время, не оставив его для представителей несистемной оппозиции и таким образом заменив возможные острые вопросы вполне себе «дежурными». В пользу аналогии прошедших слушаний с сессией 2021 года может косвенно свидетельствовать и предшествующая событию активность «коалиционеров», в своем телеграм-канале призывавших прийти на слушания всех неравнодушных к политической судьбе Новосибирска его жителей. Ранее «коалиционеры»анонсировали проведение референдума по данному вопросу среди жителей города.

— Вы не приведете своевременно устав в соответствие с законом области, — поясняет Кондратенко. — Этот срок заканчивается в июне. Сейчас мы идем как раз в соответствии с графиком. Если будут какие-то изменения, то можно будет полагать, что депутаты не исполняют своевременно полномочия, не приводя устав в соответствие с законом области и федеральным законодательством.

В этот раз, как, наверное, и на той скандальной сессии, фактически не нашлось времени для выступлений противников отмены выборов. Среди выступавших, помимо экспертов, — уже ранее обозначавшие свою позицию в пользу конкурных процедур депутаты Заксобрания Александр Щербак (ЛДПР), Константин Антонов («Родина»), прочитавший собравшимся лекцию о назначении королем городских бургомистров в ряде европейских стран, депутаты горсовета, единороссы Игорь Кудин, Игорь Атякшев и Ирина Беспечная. Лидер фракции КПРФ, вице-спикер Антон Тыртышный заявил о поддержке предлагаемых изменений лишь наполовину, а именно той части, которая относится к депутатам-«прогульщикам», предложив рассмотреть каждое из изменений отдельно друг от друга. Однако, как заявила в ответ начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко, это невозможно.

Попытавшихся задавать острые вопросы коммуниста Антона Бурмистрова и «коалиционера» Антона Картавина модератор слушаний, вице-спикер горсовета, единоросс Николай Тямин «бил по рукам» нормами регламента.

— В чем смысл слушаний, если их результат известен? Говорили, что, давая депутатам возможность выборов мэра, избиратели дают им дополнительную возможность, — заявил Бурмистров. — Нет ли противоречия с тем, что депутатам избиратели такую возможность не давали? Мы, по сути дела, сами забираем у избирателей их полномочия.

Что касается Картавина, то до сигнала «стоп» от модератора он призвал экспертов сравнить легитимность решения, принятого депутатами, с легитимностью решения, которое может быть принято жителями города в ходе возможного референдума.

— Я политикой не интересуюсь, попытаюсь ответить с юридической точки зрения, — говорит Андрей Макарцев. — У жителей Новосибирска есть интересы личные (походы в магазин и так далее), а есть интересы социальные, общественные. Принимая решение о выборах депутата, избиратель передает ему ряд полномочий в решении вопросов местного значения. И депутат уже действует в рамках делегируемых полномочий — раз. Но, в принципе, депутат, как это ни странно звучит, — гражданин Российской Федерации, который должен соблюдать закон. А согласно закону мы должны привести Устав Новосибирска в соответствие с законом Новосибирской области.

— Общественные слушания прошли очень ожидаемо, — прокомментировал их итог Антон Картавин в телеграм-канале коалиции. — Выслушали экспертов, покивали, сказали им «вы молодцы, остальных слушать не будем». Выслушали только тех, кого сами позвали, и парочку с мнением, отличным от большинства. При этом в предложениях, поступивших по электронной почте, люди не поддержали прямых выборов. Именно это мы узнаем на референдуме за прямые выборы глав муниципалитетов Новосибирской области, когда он состоится.

А что же общественность?

В то же время «коалиционеры» со своей стороны не оставляют попыток организовать и провести городской референдум.

Обозначившуюся к моменту проведения слушаний общественность можно условно разделить на «очников» и «заочников». Первые обозначили свою позицию непосредственно в ходе слушаний. Среди них предсказуемо выступивший за отмену выборов представитель областной Общественной палаты (напомним, что именно Общественная палата стала официальным инициатором процедуры отмены, за что проголосовала в полном составе) и «обеспокоившийся» перспективами городского бюджета активист ТОСа «Нива» Антон Проценко.

— То, что выбирать мэра будет комиссия, позволит оптимизировать бюджет, — считает общественник. — На выборы тратятся огромные средства. Эти средства можно будет распределить на общественные организации, в том числе и ТОСы, финансирование которых сейчас достаточно слабое. Это положительно скажется и на качестве управления. Ведь основой эффективного управления является планирование, организация, координация и контроль. Функцию контроля лучше всех будет выполнять депутат, который знает, что происходит у него на районе.

«Бюджетные» страдания ТОСовца разделил и представитель политического «полусвета» — партии «Коммунисты России», вряд ли имеющей отношение что к городскому, что к областному бюджету.

— Отмена выборов приведет к свертыванию местного самоуправления. Когда создавалась Конституция РФ, Россия задумывалась с сильным местным самоуправлением, — говорит руководитель реготделения партии Наталья Чубыкина. — Сейчас федерализация превратилась в формальность. Туда же скатывается и местное самоуправление. Усиление властной вертикали будет не на пользу гражданам. Есть опасность, что принимать решения станет узкий круг чиновников и членов финансовых групп. Только широкое участие граждан в выборе целей и средств городского развития может обеспечить соответствие управленческих решений интересам населения.

Также из политического «полусвета» отметилась и представитель реготделения партии «Яблоко», но выказавшаяся за сохранность выборов.

Что касается «заочников», то, во-первых, к ним следует отнести тех, кто ранее направил свои предложения в оргкомитет. Как сообщил еще в начале слушаний Николай Тямин, в оргкомитет в установленный срок поступили 4 предложения — от граждан Егора Добрецова и Александра Баранова, от фракции КПРФ в горсовете и реготделения партии «Яблоко». Также в оргкомитет было направлено предложение общественной организации «Тихий центр» (в нем не содержится замечаний по проекту решения, лишь выражено несогласие с отменой прямых выборов). Кроме того, на сайт электронной почты оргкомитета поступили 13 сообщений граждан, в том числе сообщения без данных адресантов и конкретных предложений по изменению проекта решения, также содержащих несогласие с отменой выборов.

Вторая группа «заочников» — избиратели уже упомянутого депутата Ирины Беспечной, причем поголовно.

— Избиратели на моем округе поддержат этот закон, — заявляет депутат. — Прежде, чем прийти сюда, я четко осознавала, я четко осознавала, что мы делегированы избирателями, чтобы нести их мнение. На моем округе они — за закон. Они удивлены, почему этот закон только с марта 2023 года вступил в силу, а не 3—4 года назад.

Напомним, что областной закон, предполагающий отмену выборов мэра в Новосибирске и Кольцово, был принят на февральской сессии Заксобрания Новосибирской области, федеральный закон о возможности досрочного прекращения полномочий депутатов органов местного самоуправления — в январе текущего года.

Ранее редакция сообщала о ситуации с выборами мэра конкурсной комиссией в Томске.