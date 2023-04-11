Рекламодателям

Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

  • 11/04/2023, 18:32
Автор:
общественные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска
Голосов «против» практически не было.

Внешние нормы демократии соблюдены

отзыв мандата у депутата

Горсовет Новосибирска поддержал отзыв мандатов у коллег, длительно пребывающих за границей

Де-юре можно отметить, что в Новосибирске, в соответствии со всеми необходимыми формальными процедурами, состоялись общественные слушания, посвященные предстоящим изменениям городского устава. Речь идет, во-первых, о том, чтобы прописать в уставе нормы федерального законодательства по досрочному лишению мандата горсовета депутатов-«прогульщиков», без уважительной причины не появляющихся на заседаниях по полгода и более. Во-вторых, как уже неоднократно объявлялось из каждого утюга,  о замене прямых выборов мэра Новосибирска так называемым конкурсом. В ходе слушаний, как того требует процедура, выступили эксперты (ученые НГУЭУ доцент кафедры административного, финансового, корпоративного права юридического факультета Сергей Кустов и декан факультета государственного сектора Андрей Макарцев, а также глава Карасукского района Александр Гофман), политики от разных партий и общественники (о которых позже). Выступившие в начале слушаний эксперты отметили, что предлагаемые изменения не противоречат законодательству, а кое-где даже работают «в плюс».

Я являюсь главой района с 2000 года, рассказывает Александр Гофман. У нас очень разнообразный состав избирателей со своими интересами. На первый срок полномочий меня назначил губернатор области. Далее я дважды избирался на муниципальных выборах и в 2015-2020 годах уже переизбирался главой по результатам конкурса. Жителям важно не то, как меня избирали, а то, как я работаю.

Стоит отметить, что для части желающих принять участие в общественных слушаниях мест в зале не хватило. Для них выставили ряды стульев в холле, куда была выведена трансляция слушаний.

Ренессанс «операции недопущения»

По факту же ход слушаний отчасти напоминал «спецоперацию» двухгодичной давности по недопущению вопросов к мэру от «неблагонадежных» депутатов-«коалиционеров». Напомним, что на февральской сессии 2021 года представители партий власти еще с началом доклада главы города заняли все предназначенное для вопросов время, не оставив его для представителей несистемной оппозиции и таким образом заменив возможные острые вопросы вполне себе «дежурными». В пользу аналогии прошедших слушаний с сессией 2021 года может косвенно свидетельствовать и предшествующая событию активность «коалиционеров», в своем телеграм-канале призывавших прийти на слушания всех неравнодушных к политической судьбе Новосибирска его жителей. Ранее «коалиционеры»анонсировали проведение референдума по данному вопросу среди жителей города.

Выборы мэра

Городских депутатов проинформировали, как и когда они будут выбирать мэра Новосибирска

В этот раз, как, наверное, и на той скандальной сессии, фактически не нашлось времени для выступлений противников отмены выборов. Среди выступавших, помимо экспертов,   уже ранее обозначавшие свою позицию в пользу конкурных процедур депутаты Заксобрания Александр Щербак (ЛДПР), Константин Антонов («Родина»), прочитавший собравшимся лекцию о назначении королем городских бургомистров в ряде европейских стран, депутаты горсовета, единороссы Игорь Кудин, Игорь Атякшев и Ирина Беспечная. Лидер фракции КПРФ, вице-спикер Антон Тыртышный заявил о поддержке предлагаемых изменений лишь наполовину, а именно той части, которая относится к депутатам-«прогульщикам», предложив рассмотреть каждое из изменений отдельно друг от друга. Однако, как заявила в ответ начальник управления горсовета по правовым вопросам Ольга Кондратенко, это невозможно.

Вы не приведете своевременно устав в соответствие с законом области, поясняет Кондратенко. Этот срок заканчивается в июне. Сейчас мы идем как раз в соответствии с графиком. Если будут какие-то изменения, то можно будет полагать, что депутаты не исполняют своевременно полномочия, не приводя устав в соответствие с законом области и федеральным законодательством.

Попытавшихся задавать острые вопросы коммуниста Антона Бурмистрова и «коалиционера» Антона Картавина модератор слушаний, вице-спикер горсовета, единоросс Николай Тямин «бил по рукам» нормами регламента.

В чем смысл слушаний, если их результат известен? Говорили, что, давая депутатам возможность выборов мэра, избиратели дают им дополнительную возможность,  заявил Бурмистров. Нет ли противоречия с тем, что депутатам избиратели такую возможность не давали? Мы, по сути дела, сами забираем у избирателей их полномочия.

Что касается Картавина, то до сигнала «стоп» от модератора он призвал экспертов сравнить легитимность решения, принятого депутатами, с легитимностью решения, которое может быть принято жителями города в ходе возможного референдума.

Я политикой не интересуюсь, попытаюсь ответить с юридической точки зрения, говорит Андрей Макарцев. У жителей Новосибирска есть интересы личные (походы в магазин и так далее), а есть интересы социальные, общественные. Принимая решение о выборах депутата, избиратель передает ему ряд полномочий в решении вопросов местного значения. И депутат уже действует в рамках делегируемых полномочий раз. Но, в принципе, депутат, как это ни странно звучит,   гражданин Российской Федерации, который должен соблюдать закон. А согласно закону мы должны привести Устав Новосибирска в соответствие с законом Новосибирской области.

референдумпо выборам мэра

В единый день голосования предлагают провести референдум по сохранению выборов мэра Новосибирска

В то же время «коалиционеры» со своей стороны не оставляют попыток организовать и провести городской референдум.

Общественные слушания прошли очень ожидаемо, прокомментировал их итог Антон Картавин в телеграм-канале коалиции. Выслушали экспертов, покивали, сказали им «вы молодцы, остальных слушать не будем». Выслушали только тех, кого сами позвали, и парочку с мнением, отличным от большинства. При этом в предложениях, поступивших по электронной почте, люди не поддержали прямых выборов. Именно это мы узнаем на референдуме за прямые выборы глав муниципалитетов Новосибирской области, когда он состоится.

А что же общественность?

Обозначившуюся к моменту проведения слушаний общественность можно условно разделить на «очников» и «заочников». Первые обозначили свою позицию непосредственно в ходе слушаний. Среди них предсказуемо выступивший за отмену выборов представитель областной Общественной палаты (напомним, что именно Общественная палата стала официальным инициатором процедуры отмены, за что проголосовала в полном составе) и «обеспокоившийся» перспективами городского бюджета активист ТОСа «Нива» Антон Проценко.

То, что выбирать мэра будет комиссия, позволит оптимизировать бюджет, считает общественник. На выборы тратятся огромные средства. Эти средства можно будет распределить на общественные организации, в том числе и ТОСы, финансирование которых сейчас достаточно слабое. Это положительно скажется и на качестве управления. Ведь основой эффективного управления является планирование, организация, координация и контроль. Функцию контроля лучше всех будет выполнять депутат, который знает, что происходит у него на районе.

«Бюджетные» страдания ТОСовца разделил и представитель политического «полусвета» партии «Коммунисты России», вряд ли имеющей отношение что к городскому, что к областному бюджету.

Заксобрание НСО

Кто проголосовал за отмену выборов мэра Новосибирска?

Также из политического «полусвета» отметилась и представитель реготделения партии «Яблоко», но выказавшаяся за сохранность выборов.

Отмена выборов приведет к свертыванию местного самоуправления. Когда создавалась Конституция РФ, Россия задумывалась с сильным местным самоуправлением, говорит руководитель реготделения партии Наталья Чубыкина. Сейчас федерализация превратилась в формальность. Туда же скатывается и местное самоуправление. Усиление властной вертикали будет не на пользу гражданам. Есть опасность, что принимать решения станет узкий круг чиновников и членов финансовых групп. Только широкое участие граждан в выборе целей и средств городского развития может обеспечить соответствие управленческих решений интересам населения.

Что касается «заочников», то, во-первых, к ним следует отнести тех, кто ранее направил свои предложения в оргкомитет. Как сообщил еще в начале слушаний Николай Тямин, в оргкомитет в установленный срок поступили 4 предложения от граждан Егора Добрецова и Александра Баранова, от фракции КПРФ в горсовете и реготделения партии «Яблоко». Также в оргкомитет было направлено предложение общественной организации «Тихий центр» (в нем не содержится замечаний по проекту решения, лишь выражено несогласие с отменой прямых выборов). Кроме того, на сайт электронной почты оргкомитета поступили 13 сообщений граждан, в том числе сообщения без данных адресантов и конкретных предложений по изменению проекта решения, также содержащих несогласие с отменой выборов.

Вторая группа «заочников» —  избиратели уже упомянутого депутата Ирины Беспечной, причем поголовно.

Избиратели на моем округе поддержат этот закон, заявляет депутат. Прежде, чем прийти сюда, я четко осознавала, я четко осознавала, что мы делегированы избирателями, чтобы нести их мнение. На моем округе они за закон. Они удивлены, почему этот закон только с марта 2023 года вступил в силу, а не 34 года назад.

Напомним, что областной закон, предполагающий отмену выборов мэра в Новосибирске и Кольцово, был принят на февральской сессии Заксобрания Новосибирской области, федеральный закон о возможности досрочного прекращения полномочий депутатов органов местного самоуправления в январе текущего года.

 

Ранее редакция сообщала о ситуации с выборами мэра конкурсной комиссией в Томске.

Фото автора

470

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирк

Теги : отмена выборов мэра общественные слушания выборы мэра Новосибирска


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
вымогательство взятки у чиновника

Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

Несмотря на обвинительный приговор, пребывать в местах не столь отдалённых осужденному не придётся.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

Новосибирская область заняла пятое место в России по количеству выведенных на рынок в марте новостроек

По площади новых объектов — десятое место.
Читать статью >>
новостройки в Новосибирске

Жилой комплекс «Новый парк» — территория комфорта и безопасности

Новый микрорайон в городе Обь интересен не только качеством квартир, но и креативным зеленым пространством.
Читать статью >>
Борьба с пылью в Новосибирске

На борьбу с пылью в Новосибирске будет брошена вся новая техника

Ежедневно с улиц города вывозится до 100 тон смёта и грязи.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Евгений Попантонопуло: Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

11/04/2023, 18:41

Компания «Ирмаш» получит заем от Фонда развития промышленности Иркутской области

11/04/2023, 17:51

СГК вложит в ремонт теплокамер в Новосибирске 105 млн рублей

11/04/2023, 17:48

Новосибирская область заняла пятое место в России по количеству выведенных на рынок в марте новостроек

11/04/2023, 17:18
Популярное

В Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы

11/04/2023, 09:47

Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году

10/04/2023, 17:33

Что такое сезонная аллергия и как ее избежать

10/04/2023, 16:00
Новости компаний

Истории успеха молодых сибиряков в юбилейной номинации «Молодая Сибирь» главного журналистского соревнования – конкурса «Сибирь.ПРО»

11/04/2023, 10:47

Женщины стали чаще оформлять ипотеку

11/04/2023, 10:44

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

11/04/2023, 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска