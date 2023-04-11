Новосибирский университет поможет СибНИА в решении задач отечественного авиастроения

Новосибирский государственный университет и Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА) заключили ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба НГУ. Подписанные документы подразумевают проведение на базе университета ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с подразделениями СИбНИА и подготовку кадров для авиационной отрасли.

Ученые НГУ помогут в создании технологий с использованием искусственного интеллекта в обработке и анализе так называемых больших данных (big data), которые получают во время проведения тех или иных испытаний самолетов и их агрегатов.

Еще одно направление совместной работы связано с математическим моделированием поведения в условиях экстремальных нагрузок узлов летательных аппаратов и новых композитных материалов, предлагаемых отечественным авиастроителям. В частности, отработка возможных сценариев их разрушения в ходе эксплуатации.

— Заключенные соглашения как раз создают механизмы взаимодействия между академической наукой в лице НГУ, прикладной наукой в лице СИбНИА и индустриальными партнерами — предприятиями, занятыми в авиастроительной отрасли и смежных с ней направлениях, — отметил Александр Люлько, директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

По его словам, речь идет о самых разных форматах совместной работы: открытие новых молодежных лабораторий, проведение совместных семинаров, выполнение НИОКР по заказу партнеров.

Также одним из направлений сотрудничества станет подготовка кадров для авиастроительной отрасли и организация практической подготовки студентов в лаборатория статической и усталостной прочности СибНИА. Образовательная программа, реализуемая в форме практической подготовки на базе СибНИА, состоит из следующих компонентов: теоретическая подготовка; учебная и производственная практика; научно-исследовательская деятельность. Опыт такого сотрудничества между НГУ и СибНИА уже имеется. С прошлого года студенты Высшего колледжа информатики НГУ стали проходить стажировку в СибНИА.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые Новосибирска создают материалы для суперконденсаторов из скорлупы кедрового ореха.