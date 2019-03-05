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Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

«Эта компания является профессиональным шантажистом», — заявил губернатор Новосибирской области.
  • 05/03/2019, 20:17
Автор: Юлия Данилова
Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани
Ситуация может создать проблемы при реализации региональных программ и нацпроектов.

— Случай, с которым мы столкнулись в Колывани, один из тысяч, но очень показательный. Когда на конкурс в Сибири, в Колывани на объект стоимостью 28 млн рублей, который не должен вызывать интерес федерального игрока, заявляется компания из Сочи, пишет жалобу — и из-за этого срываются сроки конкурсных процедур… А после этого выясняется, что компания — профессиональный шантажист и жалобщик: по всей стране за этот период она написала 98 жалоб по различным конкурсам! Это не конкуренция, а откровенный шантаж, — отметил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Хорошо, что УФАС не отменил этот конкурс вообще, а только приостановил.

Он заявил, что сегодня вся страна говорит о недостатках 44-ФЗ. От издержек антимонопольного законодательства страдают не только руководители муниципального и регионального уровня, но и федеральные заказчики.

— Конкуренцию нужно поддерживать и развивать, но добросовестную, а не дикий рынок, на котором ведут свои игру разные игроки с разным уровнем ответственности. Сегодня от преднамеренных недобросовестных действий отдельных участников конкурсных процедур страдают не только заказчики, но и добросовестные подрядчики, поставщики. Это наносит ущерб развитию экономики, — пояснил глава региона. — То, что сегодня законодательство допускает такие факты, создает проблемы при реализации региональных программ, но самое главное — внушает нам серьезное беспокойство при реализации нацпроектов.

Конкурсы по трем крупным проектам будут объявлены в ближайшее время

Конкурсы по трем крупным проектам будут объявлены в ближайшее время

Он напомнил, что в области в ближайшие годы планируется построить около 570 объектов, в том числе в рамках нацпроектов. Если в отношении каждого из них на конкурсы будут поступать подобные жалобы, если по ним придется уходить в длительные судебные процедуры и проходить повторные торги, то за 5 лет регион такие объемы точно не освоит.

— Внушает надежды, что удалось донести беспокойство до президента страны, председателя правительства. По результатам рассмотрения вопроса на президиуме Госсовета в Ялте был утвержден перечень поручений, где есть пункты, в том числе в адрес правительства РФ, по подготовке изменений в 44-ФЗ для упрощения процедур, — напомнил Травников. — Что касается колыванского объекта, то есть основания полагать, что он будет завершен в зимний период. Коллеги из Колыванского района говорят, что постараются его достроить до 15 марта.

Круглогодичный крытый спортивный комплекс в Колывани, который планировалось задействовать в Финале зимних сельских игр-2019, не был сдан в установленные сроки. Администрация района долго не могла провести аукцион на строительные работы из-за жалобы сочинской подрядной организации. В конце прошлого года из областного бюджета муниципалитету была предоставлена субсидия в размере 10,5 млн рублей для приобретения комплекта каркасно-тентового накрытия. Общая стоимость спортивного объекта составила 28 млн рублей.

Фото с сайта минспорта Новосибирской области

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