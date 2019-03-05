 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Конкурсы по трем крупным проектам будут объявлены в ближайшее время

Область выберет подрядчиков, чтобы выйти на площадки с началом строительного сезона.
  • 05/03/2019, 13:18
Автор: Юлия Данилова
Конкурсы по трем крупным проектам будут объявлены в ближайшее время

— Изменение стоимости материалов, которые заложены в проектную документацию по четвертому мосту, о котором сказано в заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, — важная информация. Она требует проверки. С одной стороны у нас есть ПСД, которая прошла все проверки: ценовой аудит, федеральную экспертизу, с другой, есть информация о возможном завышении начальных цен в сметах, — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции вопрос о причинах приостановки конкурса по выбору подрядчика на выполнение второго этапа подготовки территории под строительство четвертого моста через Обь.

Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

Он уточнил, что сейчас область запрашивает альтернативные коммерческие предложения для проведения ценового аудита предложения.

— Если мы увидим, что есть возможность сэкономить средства на этом объекте, мы обязательно это сделаем, — добавил Травников. — Надеюсь, что конкурс отнесен всего на неделю. Коллеги за это время планируют завершить сбор и анализ ценовых предложений.

Напомним, в рамках конкурса, объявленного ГКУ «Мост», подрядчик должен был вынести теплосети, водопровод, канализацию с территории строительной площадки на левом и правом берегах Оби на улицах Станционная, Большая и Тоннельная в Ленинском районе Новосибирске, а также на улице Ипподромская и площади Будагова в Центральномокруге город. Работы необходимо было выполнить до 20 декабря 2019 года.  Начальная цена контракта составляла почти 350 млн рублей.

Кроме того, в ближайшее время правительство региона рассчитывает получить окончательное решение экспертизы по строительству ледового дворца и в апреле выйти на стройплощадку. Конкурсная документация также готовится по перинатальному центру.

Для этого есть все необходимые документы, в том числе заключение госэкспертизы и соглашение с минздравом РФ. В апреле планируется объявить конкурс по выбору подрядчика.

Фото: с сайта stpr.ru

Популярное с сайта

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04
Основную долю в обороте составляют малые предприятия.
«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51
На рынке Новосибирской области места хватит обоим игрокам.
СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13
Федеральное имущество предлагается передать под контроль новой управляющей структуры Академгородка 2.0.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

05/03/2019, 20:17

Проверки объектов долевого строительства будут проходить в новом формате

05/03/2019, 18:15

ГПНТБ требуется пространство

05/03/2019, 17:46

В Новосибирске стало больше миллионеров

05/03/2019, 17:42

В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

05/03/2019, 17:17

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

05/03/2019, 16:07

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

05/03/2019, 15:34

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска