Конкурсы по трем крупным проектам будут объявлены в ближайшее время

— Изменение стоимости материалов, которые заложены в проектную документацию по четвертому мосту, о котором сказано в заключении Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, — важная информация. Она требует проверки. С одной стороны у нас есть ПСД, которая прошла все проверки: ценовой аудит, федеральную экспертизу, с другой, есть информация о возможном завышении начальных цен в сметах, — пояснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, комментируя на пресс-конференции вопрос о причинах приостановки конкурса по выбору подрядчика на выполнение второго этапа подготовки территории под строительство четвертого моста через Обь.

— Если мы увидим, что есть возможность сэкономить средства на этом объекте, мы обязательно это сделаем, — добавил Травников. — Надеюсь, что конкурс отнесен всего на неделю. Коллеги за это время планируют завершить сбор и анализ ценовых предложений.

Он уточнил, что сейчас область запрашивает альтернативные коммерческие предложения для проведения ценового аудита предложения.

Напомним, в рамках конкурса, объявленного ГКУ «Мост», подрядчик должен был вынести теплосети, водопровод, канализацию с территории строительной площадки на левом и правом берегах Оби на улицах Станционная, Большая и Тоннельная в Ленинском районе Новосибирске, а также на улице Ипподромская и площади Будагова в Центральномокруге город. Работы необходимо было выполнить до 20 декабря 2019 года. Начальная цена контракта составляла почти 350 млн рублей.

Кроме того, в ближайшее время правительство региона рассчитывает получить окончательное решение экспертизы по строительству ледового дворца и в апреле выйти на стройплощадку. Конкурсная документация также готовится по перинатальному центру.

Для этого есть все необходимые документы, в том числе заключение госэкспертизы и соглашение с минздравом РФ. В апреле планируется объявить конкурс по выбору подрядчика.

Фото: с сайта stpr.ru