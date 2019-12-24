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Истории успеха

Очевидным драйвером роста является микроэлектроника

  • 24/12/2019, 10:00
Андрей Гугучкин, генеральный директор АО «Экран-оптические системы»:
Андрей Гугучкин, генеральный директор АО «Экран-оптические системы»:

— Судя по новостному фону в Новосибирской области, здесь, прежде всего, занимаются вопросами жизнеустройства — возводят дома, открывают магазины, оптимизируют работу поликлиник и т.д. Знаковых, фундаментальных событий не происходит. Необходимо децентрализовать экономику и создать условия для развития в регионах. Инновационная инфраструктура сосредоточена в городах федерального значения. На периферии ситуация иная — недостаток собственных средств, идей, передовых решений.

Россия сегодня находится в состоянии застоя, аналогично тому, как было при Брежневе. Хотя по телевизору, подменяя понятия, говорят о стабильности. Да, история циклична, но цикл получается слишком короткий. Та же гонка вооружений за счет экспорта ресурсов, везде враги, но мы держимся и т.д. Госкапитализм укрепляется, а ведь экономического прорыва как такового нет.

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

В странах с быстрорастущей экономикой, широко практикующих государственно-частное партнерство, инициативы, которые тем или иным образом влияют на развитие, как правило, идут снизу — от предпринимательского сообщества. У нас же их спускают по вертикали в виде национальных проектов. Такой подход оправдан для азиатского менталитета, подразумевающего безусловное уважение к государственной системе. Большинство же россиян подспудно не доверяют ей. Возможно, это одна из причин того, что эффективность некоторых начинаний сверху далека от прогнозных оценок. Необходимо формировать механизмы привлечения бизнес- и отраслевых сообществ к обсуждению стимулирующих программ, изучать потребности реального сектора и расставлять приоритеты в пользу предприятий, осуществляющих деятельность в русле мировых трендов. У нас этот процесс находится в зачатке.

В свое время движущей силой прогресса были железные дороги, потом — банковская сфера, когда-то в США — ипотечное кредитование. Сейчас очевидным драйвером роста является микроэлектроника, и страны, уделяющие ей должное внимание, лидируют на мировых рынках. В Новосибирске для продвижения данного направления есть все, прежде всего, академическая и прикладная наука —  на нее и нужно делать ставку.

«Экран-оптические системы» запустил первое в России промпроизводство наногетероструктур на основе арсенида галлия

«Экран-оптические системы» запустил первое в России промпроизводство наногетероструктур на основе арсенида галлия

В уходящем году АО «Экран-оптические системы» совместно с Институтом физики полупроводников СО РАН завершило первый этап масштабного проекта — первого для России, знакового для отрасли и «витринного» для региона — по созданию промышленного производства полупроводниковых гетероструктур соединений A3B5: мы ввели в эксплуатацию установку молекулярно-лучевой эпитаксии французской фирмы RIBER, выпускаем подложки на основе арсенида галлия (GaAs) с частотой в несколько раз выше, чем у кремниевых. В отличие от электронно-компонентной базы (ЭКБ) с использованием технологий GaAs, обеспечивающих мощность 1-2 Вт, пластины нитрида галлия позволяют увеличить данный показатель до 20-25 Вт — их планируем изготавливать на втором этапе, а на третьем — уже ЭКБ на основе GaN и GaAs для силовой электроники, это твердотельная тематика, сверхпроводники. Совокупный объем инвестиций — примерно 3 млрд рублей. Безусловно, при наличии господдержки бизнес начнет охотнее заходить в подобные проекты — сложные, но обладающие потенциалом, чтобы стать отправной точкой для становления наукоемкой промышленности.

«Экран-оптические системы» экспортирует изделия более чем в 50 стран, тем не менее в число задач на 2020 год входит дальнейшее расширение географии продаж. Кроме того, поскольку сегодня «ЭОС» — единственная отечественная компания, которая готова поставлять пластины GaAs для пассивных и активных устройств ЭКБ, рассчитываем, что доля российских заказчиков нашей продукции будет заметнее.

Фото из личных архивов

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