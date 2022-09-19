Рекламодателям

В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

  • 19/09/2022, 15:16
Автор:
Магнитные бури в конце сентября
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, с 30 сентября по 3 октября магнитный шторм будет усиливаться не один раз.

Магнитные бури буквально обрушатся на новосибирцев с 30 сентября по 3 октября. Такой прогноз опубликовали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет КП-Новосибирск. Согласно прогнозу, пик придется на 1 октября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 6 баллов. В остальные дни сила волнений составит 5 баллов.

Не стоит забывать, что магнитные бури часто приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Всплески солнечной активности могут провоцировать головную боль, нарушения сна, перепады кровяного давления и многое другое.

Эксперты предупреждают, что магнитные бури негативно влияют на вязкость крови, повышая ее, что может привести к образованию тромбов, снижению газообмена организма, развитию гипоксии тканей, повышению артериального давления. В период усиления солнечной активности неумолимо растет количество таких серьезных реакций организма, как инсульт, инфаркт, гипертонический криз и мигрень.

Поэтому очень важно в преддверии повышения солнечной активности избегать переутомления, придерживаться правильного питания, не злоупотреблять алкоголем и курением.

Магнитные бури в конце сентября

Солнечная активность в сентябре

ТОП-10 признаков метеочувствительности

Чтобы понять, есть ли у вас предрасположенность к метеочувствительности, дайте правдивые ответы на следующие вопросы:

— В период, когда меняются погодные условия, ухудшается ли ваше самочувствие?

— В это время снижается активность?

— Жалуетесь ли на смену климата и погоды?

— Предчувствуете ли перемены погоды?

— Вы склонны к депрессии?

— Проходит ли метеореакция синхронно с другими метеопатами?

— Хорошее самочувствие сохраняется в благоприятную погоду?

— Повторяются ли у вас одни и те же признаки конкретной отдельно взятой метеоситуации?

— Ухудшается ли состояние на непродолжительное время?

— У вас нет других причин для того, чтобы ухудшалось состояние или обострялись заболевания?

Если вы набрали от пяти и более признаков, то с уверенностью можно сказать, что вы — метеопат. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Фото: pexels.com

281

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : полезные советы метеозависимость магнитные бури здоровье


ремонт трамвайных путей

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

Вопрос — «как скоро» упирается еще и в неясные бюджетные перспективы.
Читать статью >>
площадка для выгула собак

Домашние животные станут общедомовой проблемой многоквартирников

Половину стоимости площадок для выгула собак будут оплачивать собственники жилья. Это планируется прописать в муниципальной программе.
Читать статью >>
экология

В Новосибирске стартовал проект «Полезный город»

Он продвигает интерес жителей региона к экологии, здоровому образу жизни и ответственному потреблению через игровые элементы.
Читать статью >>
Ремонт дорог

В отношении новосибирских дорожников проведут расследование

Министерство транспорта проанализирует причины выявленных на объектах дефектов, чтобы определить, кто виноват, и разобраться, что делать, чтобы проблемы не повторялись.
Читать статью >>

Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Руководитель «АвтоВАЗа» призывает отказаться от иномарок в пользу Lada

19/09/2022, 17:09

В Новосибирске обособят трамвайные пути высоким бордюром

19/09/2022, 17:01

Сергей Пономаренко: надеюсь, что до маркировки изюма дело не дойдет

19/09/2022, 16:29

На оборонном предприятии госкорпорации «Ростех» в Новосибирске проходят обыски

19/09/2022, 16:20
Популярное

Ретроградный Меркурий — особенности астрологической ситуации

19/09/2022, 11:00

Лунный календарь цветовода на октябрь 2022

19/09/2022, 10:56

Как защититься от смартфонов-шпионов, которые круглосуточно следят за своими владельцами

16/09/2022, 16:58

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» приглашает на вебинар для импортеров

19/09/2022, 15:57

Клиенты ВТБ нарастили объем переводов в дружественные страны до 5 млрд рублей

19/09/2022, 14:59

Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

19/09/2022, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска