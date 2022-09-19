В конце сентября метеозависимые новосибирцы могут ощутить серьезный геоудар

Магнитные бури буквально обрушатся на новосибирцев с 30 сентября по 3 октября. Такой прогноз опубликовали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пишет КП-Новосибирск. Согласно прогнозу, пик придется на 1 октября – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и достигнет 6 баллов. В остальные дни сила волнений составит 5 баллов.

Не стоит забывать, что магнитные бури часто приводят к ухудшению самочувствия метеозависимых людей. Всплески солнечной активности могут провоцировать головную боль, нарушения сна, перепады кровяного давления и многое другое.

Эксперты предупреждают, что магнитные бури негативно влияют на вязкость крови, повышая ее, что может привести к образованию тромбов, снижению газообмена организма, развитию гипоксии тканей, повышению артериального давления. В период усиления солнечной активности неумолимо растет количество таких серьезных реакций организма, как инсульт, инфаркт, гипертонический криз и мигрень.

Поэтому очень важно в преддверии повышения солнечной активности избегать переутомления, придерживаться правильного питания, не злоупотреблять алкоголем и курением.

ТОП-10 признаков метеочувствительности

Чтобы понять, есть ли у вас предрасположенность к метеочувствительности, дайте правдивые ответы на следующие вопросы:

— В период, когда меняются погодные условия, ухудшается ли ваше самочувствие?

— В это время снижается активность?

— Жалуетесь ли на смену климата и погоды?

— Предчувствуете ли перемены погоды?

— Вы склонны к депрессии?

— Проходит ли метеореакция синхронно с другими метеопатами?

— Хорошее самочувствие сохраняется в благоприятную погоду?

— Повторяются ли у вас одни и те же признаки конкретной отдельно взятой метеоситуации?

— Ухудшается ли состояние на непродолжительное время?

— У вас нет других причин для того, чтобы ухудшалось состояние или обострялись заболевания?

Если вы набрали от пяти и более признаков, то с уверенностью можно сказать, что вы — метеопат. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем.