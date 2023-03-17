Рекламодателям

Компания, создавшая остекление для аэропорта Толмачёво и нового ЛДС, увеличит объемы производства

  • 17/03/2023, 09:00
Компания по продаже и переработке листового стекла «СибГласс-Новосибирск» вступила в национальный проект «Производительность труда».

производительность трудаНа предприятии планируют увеличить объемы и эффективность производства стеклопакетов.

Одно из основных направлений работы компании – производство стеклопакетов. В числе самых крупных и известных проектов предприятия остекление новой Ледовой арены, Биотехнопарка, аэропорта Толмачево, «Новосибирск Экспоцентр», ЖК «Флотилия», ЖК «Михаловский» и многие другие.

В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР будут повышать эффективность производства архитектурных стеклопакетов – самой протяженной производственной цепочки. В ближайшие пять лет, в том числе за время участия в нацпроекте, компания планирует повысить производительность не менее чем на 30%.

«Мы одни из лидеров на рынке, но все же нашу производительность необходимо постоянно совершенствовать и повышать скорость технологических процессов. Вступление в нацпроект позволит нам производить больше продукции и делать это с меньшими трудозатратами, а также наладить информационные потоки между отделами. В ближайшие пять лет мы должны пройти большой путь: повысить производительность не менее чем на 30%, а на некоторых операциях – до 80% от сегодняшнего показателя. Все это поможет нам усилить влияние на региональном рынке и расширить географию проектов», – говорит управляющий ООО «СибГласс-Новосибирск» Алексей Маркус.

Он добавляет, что с ростом производительности в большей степени будет расти и благосостояние сотрудников: сейчас предприятие переходит на новую систему мотивации, в которой премия будет зависеть от эффективности и скорости работы, а также знаний и умений сотрудника.

«СибГласс-Новосибирск» – третье предприятие, работающее на рынке остекления жилых и коммерческих зданий, которое вступило в нацпроект «Производительность труда» в Новосибирской области. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций эффективность работы также повышают в компаниях «Континент окон» и «Топ Стиль».

В Новосибирской области нацпроект «Производительность труда» курирует Министерство экономического развития НСО, адресную поддержку предприятиям оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 85 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К концу 2024 года в проект должно войти 165 компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО

193

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : производство производительность труда АИР НСО


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирск хотят включить в программу «Чистый воздух»

16/03/2023, 19:17

В Новосибирске будут судить двух жителей региона за мошенничество через онлайн-площадку

16/03/2023, 17:36

Представители кейтеринга и ивента Сибири объединяются в поиске решений

16/03/2023, 17:27

Новый учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к 1 сентября

16/03/2023, 17:19
Популярное

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10

Плесень на хлебе может быть смертельно опасной

16/03/2023, 16:00

Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

15/03/2023, 13:04

Новости компаний

Компании МСБ могут рефинансировать кредиты на выгодных условиях

16/03/2023, 17:58

Контакт-центры ВТБ перейдут на технологию повышения эмпатии

16/03/2023, 14:23

Сбер помог провести свыше тысячи сделок купли-продажи квартир без ипотеки

16/03/2023, 13:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска