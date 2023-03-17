Компания, создавшая остекление для аэропорта Толмачёво и нового ЛДС, увеличит объемы производства

На предприятии планируют увеличить объемы и эффективность производства стеклопакетов.

Одно из основных направлений работы компании – производство стеклопакетов. В числе самых крупных и известных проектов предприятия остекление новой Ледовой арены, Биотехнопарка, аэропорта Толмачево, «Новосибирск Экспоцентр», ЖК «Флотилия», ЖК «Михаловский» и многие другие.

В течение полугода сотрудники компании вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР будут повышать эффективность производства архитектурных стеклопакетов – самой протяженной производственной цепочки. В ближайшие пять лет, в том числе за время участия в нацпроекте, компания планирует повысить производительность не менее чем на 30%.

«Мы одни из лидеров на рынке, но все же нашу производительность необходимо постоянно совершенствовать и повышать скорость технологических процессов. Вступление в нацпроект позволит нам производить больше продукции и делать это с меньшими трудозатратами, а также наладить информационные потоки между отделами. В ближайшие пять лет мы должны пройти большой путь: повысить производительность не менее чем на 30%, а на некоторых операциях – до 80% от сегодняшнего показателя. Все это поможет нам усилить влияние на региональном рынке и расширить географию проектов», – говорит управляющий ООО «СибГласс-Новосибирск» Алексей Маркус.

Он добавляет, что с ростом производительности в большей степени будет расти и благосостояние сотрудников: сейчас предприятие переходит на новую систему мотивации, в которой премия будет зависеть от эффективности и скорости работы, а также знаний и умений сотрудника.

«СибГласс-Новосибирск» – третье предприятие, работающее на рынке остекления жилых и коммерческих зданий, которое вступило в нацпроект «Производительность труда» в Новосибирской области. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций эффективность работы также повышают в компаниях «Континент окон» и «Топ Стиль».

В Новосибирской области нацпроект «Производительность труда» курирует Министерство экономического развития НСО, адресную поддержку предприятиям оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 85 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К концу 2024 года в проект должно войти 165 компаний.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО