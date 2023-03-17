В Новосибирске оспорили тендер на создание интеллектуального управления транспортными потоками

Подведение итогов открытого конкурса на создание (развитие) и внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы города Новосибирска, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, с приобретением и установкой оборудования, а также доступа к предустановленному программному обеспечению для функционирования информационных систем (муниципальный сегмент)» приостановлено. В УФАС по Новосибирской области поступили две жалобы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

— В приложении №2 к описанию объекта указанной закупки «Пункт управления» заказчиком определен перечень оборудования для оснащения зонального пункта управления муниципального сегмента интеллектуальной транспортной системы и требования к данному оборудованию. <….> Обращаем ваше внимание, что SFP-модули, удовлетворяющие таким требованиям, никогда не производились, так как данные требования относятся к телекоммуникационным шкафам. Таким образом, Заказчиком приведены требования к несуществующему оборудованию, что вводит потенциальных участников закупки в заблуждение, — говорится в документе.

Так, ООО «ТОМСКДОРСЕРВИС» подало жалобу на положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. А именно, компания оспаривает указание несуществующих требований к оборудованию в техническом задании.

Еще один участник — ИП Буга А.В. — указывает в своей жалобе на нарушение законодательства РФ при подготовке извещения.

Напомним, что победитель аукциона должен после обследования существующей автоматизированной системы управления дорожным движением в городе, внедрить новые элементы интеллектуальной транспортной системы, которые «позволят в реальном времени отслеживать изменения дорожной ситуации с тем, чтобы обеспечить своевременное изменение режимов работы светофорных объектов для повышения пропускной способности на УДС». Отмечается, что организация адаптивного управления предполагается на 90 светофорных объектах с интеграцией в создаваемую ИТС Новосибирской агломерации.

Начальная (максимальная) цена контракта — 30,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что проект создания интеллектуальной транспортной системы Новосибирска отстаёт по срокам.