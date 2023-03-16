Новосибирск хотят включить в программу «Чистый воздух»

Суть вопроса и предыстория

Депутатам Заксобрания совместно с представителями региональной исполнительной власти и ряда профильных служб предстоит проработать возможность включения Новосибирска в федеральную программу «Чистый воздух». Несколько лет назад в данную программу был включен соседний с Новосибирском Искитим. Как сообщает начальник отдела экологического и земельного контроля городской администрации Искитима Виктор Баулин, со ссылкой на федеральный офис программы «Чистый воздух», с мая текущего года должно стартовать выполнение основных мероприятий программы на основании разработанных новосибирскими специалистами предложений на сумму 2,7 млрд руб, из которых 2,4 млрд — средства федерального бюджета.

Новая котельная в Искитиме будет стоить 580 млн. рублей Оформили проект плана по снижению загрязняющих веществ, включили мероприятия по газификации котельных и малых предприятий, — рассказывает Баулин. — Включили мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог, установку шумозащитных экранов и другие направления работы — строительство газопровода для перевода котельных предприятий на газ. Плюс, у нас ещё проблема дурнопахущих веществ от «Новосибирского завода искусственного волокна», предусмотрели соответствующие мероприятия.

Кроме того, как рассказывает Баулин, в городе в настоящее время действует и собственная муниципальная программа, а также программы предприятий.

— В результате реконструкции на «Искитимцементе» снизился выброс загрязняющих веществ на 111 тонн, за 2021 – 2022 года выброс снизился на 1,2 тыс тонн, — говорит чиновник. — На эти мероприятия было затрачено 350 млн руб.

Тем не менее, за скобками программы продолжают оставаться «узкие места» в виде открытых фур, развозящих стройматериал с местного предприятия, открытые вагоны железнодорожных составов, провозящие уголь транзитом через Искитим, отсутствие в городе системы ливневых канализаций.

— В вашем перечне мероприятий не было сказано о щебёночных дорогах, которые проходят через город, через центр, через частный сектор, — говорит вице-спикер Ирина Диденко. — По ним идут машины с сыпучими стройматериалами. Та пыль, которая поднимается с этих дорог — куда она летит, сколько её остаётся в воздухе, говорить не буду. Город находится в низине, где всё это остаётся. Поэтому особое внимание предлагаю уделить приведению этих дорог в нормативное состояние. И, мне кажется, есть логика в предложении федеральной власти разработать систему ливневой канализации по Искитиму. Без нее дороги быстро приходят в ненадлежащее состояние. Кроме того, не только город в низине, но и дороги находятся ниже, чем грунты. Также необходимо решать вопросы озеленения муниципалитета.

Напомним, что по инициативе комиссии по экологии, февральская сессия Заксобрания в 2021 году приняла обращение на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко по поводу включения Искитима в программу «Чистый воздух». К тому моменту в пилотном проекте программы участвовали 12 российских городов.

По информации Минприроды Новосибирской области, на территории Искитима находятся 98 объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферу. Согласно программе «Чистый воздух» к 2030 году количество загрязняющих веществ на территории города должно сократиться в два раза: до показателя не менее 7 тыс тонн (в настоящее время — 15 тыс тонн).

Новосибирск: что говорят официальные данные и специальные приборы?

Что касается Новосибирска, то де-юре, согласно условий программы, до участия в ней город «не дотягивает».

— Пока в Новосибирске не имеем такого же результата, как в Искитиме, — сообщает замминстра природных ресурсов и экологии Юрий Марченко. — В соответствии с нормативно-методической базой, в перечень городов, которые включаются в эксперимент по квотированию выбросов вносятся города с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, и то при условии, если такое загрязнение наблюдается не менее трёх раз в течение 5 лет.

По словам замминистра, за последние пять лет высокий уровень загрязнения в Новосибирске наблюдался лишь единожды — в 2018 году.

— Места постов были выбраны под те предприятия, которые тогда работали, — сообщает Сидорова. — Но город очень динамично развивается, и посты сейчас оказались либо вдоль дорог, либо в зоне жилой застройки. Конечно, хочется получать оперативную информацию. Но наши посты должны совершенствоваться, должны быть дооснащены. Конечно, предел мечтаний для Новосибирска — онлайн-посты наблюдения. Но это — очень затратные мероприятия.

Чистоту городской экологии подтверждают и данные замеров 10 стационарных постов по измерению уровня загрязнения (по 1 на каждый район). Однако насколько эти данные объективны? Как рассказывает председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова, сами станции изготовлены и установлены ещё в 70-х годах прошлого века, и с момента их установки город значительно разросся и развился.

Единственная мобильная станция в распоряжении города была в своё время предоставлена ООО «Сибирская генерирующая компания».

— Не знаю, на кого — на Мишустина, на Абрамченко выйти: ребята, нам надо 15 новых постов, — говорит председатель комитета по аграрной политике Денис Субботин. — Конечно, здорово, что привлекли СГК, и она что-то купила государственной структуре. Но это, наверное, не сильно правильно. Мы же пишем многие вещи от Заксобрания. Это не дело, что город или область должен строить. Давайте на следующую сессию обращение подготовим, это будет какая-то конкретика в нашей работе, чтобы мы дурочками не выглядели.

— Мы работали с Росгидрометом год назад, когда определяли приоритетные места для установки этих постов, — сообщает первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. — Но федерального финансирования на эти цели Росгидромет так и не получил.

При этом на территории города уже определены актуальные места для установки новых постов.

Представителей метеослужб, которые могли бы более детально прокомментировать корректность получаемых данных, на заседании комиссии Заксобрания по экологии не оказалось.

А что говорит городская экология?

В ходе обсуждения вопроса в рамках заседания комиссии Заксобрания по экологии, участники обозначили ряд факторов, в наибольшей степени влияющих на чистоту городской среды. Во-первых, это несколько городских ТЭЦ, работающих на угле, одна из которых использует бурый уголь. Во-вторых, это климатические особенности города.

— В Новосибирске участились случаи неблагоприятных метеоусловий, — сообщает Мария Сидорова. — Эти периоды способствуют накоплению вредных примесей. Не происходит рассеивание загрязняющих веществ, они накапливаются. Это, в основном, выбросы от низких источников. Мы это ощущаем, это в зоне нашего дыхания.

— Я живу в районе Сада Кирова, каждый день смотрю, в какую сторону ветер, открыть форточку или закрыть, — рассказывает экс-депутат, в настоящее время эколог и председатель общественного благотворительного фонда «Славянский» Олег Сметанин. — Если ветер юго-западный, я открываю, если северо-восточный — закрываю. Был в гостях на «Затоне», там на 20-м этаже не открывают окна, два раза в день моют квартиры.

В ходе обсуждения были приведены и наименее неблагополучные в экологическом плане районы, как правило, из левобережной части города.

Ещё один фактор, отмеченный в ходе обсуждения как основной — это городская дорожно-транспортная инфраструктура.

— Мы знаем, что Новосибирск страдает теми проблемами, которые есть у всех мегаполисов, — констатирует Мария Сидорова. — Транспортная среда не успевает за развитием города. Сегодня у нас дороги сильно нагружены.

Примеры транспортного загрязнения привели и депутаты.

— Загрязнение от транспорта составляет порядка 80%, — говорит депутат Александр Барсуков. — У нас транспорт в городе стоит, дымит, от этого загрязнение идёт. Единственную серьёзную пробку ликвидировали на северном выходе из Новосибирска, где «Дивногорск», «Новомарусино» и так далее. А на остальных не работаем, потому что они затратные, требуют времени. Мест, где возникают пробки более 30-ти, мы не работаем в этом направлении. Сегодня 4-й мост ведём, а он не решает вопрос разгрузки транспортных потоков.

Однако насколько сам город, в лице жителей, готов сократить транспортные потоки.

— У меня родители живут в Москве: они приезжают на остановку электрички, там оставляют машину, едут на электричке, потом пересаживаются на метро, — рассказывает Денис Субботин. — Это делают все, включая пенсионеров, это концептуально. А так ты, конечно, можешь ездить (на личном транспорте), 600 руб. в час тебе будет стоить парковочка в центре. Другой концепции сейчас, по-моему, в мире нет, даже если мы здесь построим умопомрачительные дороги. По этим дорогам можно откуда-то куда-то приехать, но остановиться — никогда. Это сможет только городской общественный транспорт. Тут ещё надо на себя посмотреть: кто из нас на общественном транспорте сегодня приехал в Заксобрание или пришёл пешком? Один, два, ещё на галёрке четыре. Вопрос закрыт.

Пока, как было сказано, вопрос о шансах Новосибирска на попадание в федеральную программу только начинает прорабатываться, поэтому информацию по ситуации с Искитимом и Новосибирском комиссия просто приняла к сведению.

— Нужно вначале определиться, где чья зона ответственности, —комментирует итоги заседания зампредседателя комиссии Ярослав Фролов. — Я, если честно, из докладов наших коллег не совсем понял это. Вопрос животрепещущий для всех. Его обсуждать можно долго, у каждого свои предложения. Мы все говорим об одном и том же, только каждый — общественники, депутаты — на своём языке. Наши коллеги-чиновники не сидят сложа руки, тоже видят и понимают эту проблему. Это наша совместная долгая, но очень нужная работа.

Ранее редакция сообщала о ситуации в одном из самых экологически неблагополучных жилмассивов в Новосибирске.