Компания Subway планирует вернуться к экспансии на новосибирском рынке

— Мы планируем возвращаться в Новосибирск, участвуем в выставках франшиз — ищем партнеров, — сообщила Infopro54 менеджер по развитию территорий Сибири и Дальнего Востока компании Subway Марина Барышева. — Наша сеть работает на рынке уже 55 лет, немногие бренды могут этим похвастаться. Сейчас у нас уникальное торговое предложение: на выходе потребитель получает конечный продукт, который он хочет сам. Сэндвич посетители ресторанов Subway собирают самостоятельно. В продукции нет ничего жареного и приготовленного во фритюре, большое количество свежих овощей, низкокалорийные начинки и соусы. Кроме того, во всех ресторанах мы выпекаем хлеб каждые 4 часа.

Сейчас средний чек в ресторане Subway в сибирском регионе составляет 320 рублей, в 2020 году — около 305 рублей, в 2019-м — 275 рублей.

Как рассказывает Барышева, заинтересованность во франшизе Subway у новосибирских предпринимателей есть.

— Интересанты есть, самостоятельно мы рестораны в регионах не открываем. У компании Subway Россия есть большой опыт, и мы готовы взаимодействовать с предпринимателями, — пояснила она. — На территории страны у нас сейчас работают 220 франчайзи, на каждого франчайзи в среднем приходится 2 ресторана. Потенциал новосибирского рынка мы оцениваем в 20-30 ресторанов.

Напомним, в 2017 году в Новосибирске работали 4 ресторана быстрого обслуживания Subway. Они были расположены в торговых центрах «Мега», «Сан Сити» и «Галерея Новосибирск», а также на территории железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Их развитием занимались франчайзи — ООО «Мита» и ООО «СибСаб». В 2017 году франчайзи выставляли на продажу ресторан в «Сан Сити». Объявление о продаже было размещено на сайте Avito. Через 2 дня его удалили, а головной офис Subway Россия опроверг информацию о продаже. В компании сообщали, что точка в СТЦ «Мега» рентабельна, а в «Сан Сити» возникли сложности с арендной платой, но в ходе переговоров она была снижена.

Последнее закрытие ресторана Subway пришлось на пандемийный 2020 год.

— Рестораны были закрыты по нашей инициативе, поскольку их работа, к сожалению, не соответствовала внутренним стандартам системы. Для нас важно, чтобы все рестораны сети работали на позитивный имидж бренда. Ведь потребитель в конечном итоге не будет разбираться, кто владелец ресторана, какая там бизнес-модель, он будет формировать свое мнение о бренде и решать, вернется он в наши рестораны снова или нет, — прокомментировала Марина Барышева.

Не исключено, что основная причина сокращения сети Subway — более активное развитие ее конкурентов на рынке фастфуда: KFC, Burger King и McDonald’s. Еще одна причина — ценовая война, которую развязали конкуренты, все эти компании позиционируют себя как бюджетный и вкусный стритфуд, из-за чего перетянули спрос большой части целевой аудитории.

На сегодняшний день в Новосибирске работает 1 ресторан сети, который находится на территории железнодорожного вокзала. Его развивает тюменский франчайзи Роман Берестовский. На момент публикации материала корреспонденту Infopro54 не удалось дозвониться до предпринимателя, чтобы узнать, планирует ли он открывать новые точки по этой франшизе. Все вопросы редакции посоветовали задавать в головной офис Subway.

Компания Subway основана в 1965 году в США. С 1974 года работает по системе франчайзинга. Основное меню ресторанов — сэндвичи, салаты и роллы. Subway Россия — компания, имеющая эксклюзивную лицензию на распространение франшизы в стране. Российская сеть — третья по числу точек в Европе, после Великобритании и Германии, и включает 550 ресторанов в 122 городах, сообщается на сайте компании.