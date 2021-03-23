Рекламодателям

Ушел из жизни заслуженный артист России Павел Алексеевич Харин

  • 23/03/2021, 12:26
Автор: Марина Санькова
STRONG_284x426_ec040fdd7c1ac3d9eec896d581eb1d05
В Новосибирске на 61-м году жизни умер Павел Харин — актер, режиссер, заслуженный артист России. Об этом сообщили в театре «Глобус».

— Павел Алексеевич навсегда запомнится нам замечательным артистом, обладающим широчайшим диапазоном сценических возможностей. Его талант — гармоничен и многогранен. Павел Харин – артист с большой буквы. Прекрасный режиссер. Верный товарищ. Талантливый коллега. Его удивительные человеческие качества — искренность, доброта, щедрость души – всецело были отражены в каждой работе, — сообщили в пресс-службе театра.

Павел Алексеевич Харин родился 29 апреля 1960 года. В 1985 году окончил Новосибирское театральное училище. После этого служил в театре «Красный факел» и ГДТ п/р Сергея Афанасьева, а в 1989 году был принят в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне «Глобус»).

Многие его роли становились заметным событием в городской театральной культуре. Незабываемы его образы, созданные в спектаклях разных лет: Генри («Убийство Гонзаго» Н. Йорданова), Герострат («Забыть Герострата!» Г. Горина) и многие другие.

Режиссерские работы Павла Харина на малой сцене родного театра — «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта и «Путем взаимной переписки» В. Войновича — всегда вызывают неподдельный интерес зрителя.

Прощание с артистом состоится 25 марта 2021 года.

Фото: сайт театра «Глобус»

1 009

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Глобус


0
0
Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

23/03/2021, 14:31

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

23/03/2021, 14:20

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

23/03/2021, 13:21

В новосибирском магазине продавали запрещенный сыр

23/03/2021, 12:37
Новости компаний

Банк «Левобережный» реализовал новый сервис по банковским гарантиям для компаний МСБ

23/03/2021, 15:27

Клиенты ВТБ Онлайн утроили число платежей по QR-коду

23/03/2021, 14:58

Банк «Открытие» в Новосибирске провел первую конференцию по ВЭД

23/03/2021, 11:00

ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности

23/03/2021, 10:43

В Банке Акцепт стартовала акция для клиентов других банков с отозванной лицензией!

23/03/2021, 10:34

Экономика

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Новосибирское правительство не претендует на городские земельные полномочия

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири





×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска