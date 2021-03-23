Ушел из жизни заслуженный артист России Павел Алексеевич Харин

— Павел Алексеевич навсегда запомнится нам замечательным артистом, обладающим широчайшим диапазоном сценических возможностей. Его талант — гармоничен и многогранен. Павел Харин – артист с большой буквы. Прекрасный режиссер. Верный товарищ. Талантливый коллега. Его удивительные человеческие качества — искренность, доброта, щедрость души – всецело были отражены в каждой работе, — сообщили в пресс-службе театра.

Павел Алексеевич Харин родился 29 апреля 1960 года. В 1985 году окончил Новосибирское театральное училище. После этого служил в театре «Красный факел» и ГДТ п/р Сергея Афанасьева, а в 1989 году был принят в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне «Глобус»).

Многие его роли становились заметным событием в городской театральной культуре. Незабываемы его образы, созданные в спектаклях разных лет: Генри («Убийство Гонзаго» Н. Йорданова), Герострат («Забыть Герострата!» Г. Горина) и многие другие.

Режиссерские работы Павла Харина на малой сцене родного театра — «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта и «Путем взаимной переписки» В. Войновича — всегда вызывают неподдельный интерес зрителя.

Прощание с артистом состоится 25 марта 2021 года.