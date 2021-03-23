Банк «Открытие» в Новосибирске провел первую конференцию по ВЭД

С приветственным словом перед представителями бизнеса выступила заместитель управляющего по МСБ Сибирского филиала банка «Открытие» Ольга Гринько. Спикерами конференции выступили начальник управления Внешнеэкономической деятельности банка «Открытие» Юлия Зуйкова и руководитель Представительства Акционерного общества «Российский экспортный центр» в Новосибирске Елена Брагова.

В формате открытого диалога обсуждались актуальные вопросы валютного законодательства и валютного контроля, рассматривались сложные вопросы налогообложения и бухгалтерского учета валютных операций, возможности финансирования РЭЦ.

Для оптимизации деятельности участников внешнеэкономической деятельности банком «Открытие» были предложены инновационные банковские продукты и такие технологии как SWIFT GPI – трекинг, позволяющий организациям в режиме реального времени контролировать свои трансграничные переводы. Были представлены новые возможности интернет-банка в виде эко-системы для ВЭД, помогающие компаниям облегчить проведение и контроль своих внешнеторговых операций в рамках каждого контракта в отдельности и осуществлять онлайн-покупку иностранной валюты по выбранному курсу без участия менеджера банка. Для участников ВЭД были предложены пути снижения валютных рисков, возникающих в ходе внешнеторговой деятельности, а также формы расчетов, гарантирующих 100%-ное исполнение своих обязательств сторонами внешнеторговой сделки.

О программах государственной поддержки экспорта рассказала Елена Брагова, открыв для многих участников новые пути развития международный торговли. Сотрудничество регионального представительства «Российского экспортного центра» и Сибирского филиала банка «Открытие» длится уже не первый год. В настоящее время ими совместно реализуется проект при поддержке «ЭКСАР».

В ходе конференции представители организаций активно подключались к диалогу, задавали актуальные вопросы, делились своим опытом.